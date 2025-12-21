31 לדוראנט מול דנבר, 36 ללברון בהפסד בדרבי

לילה עמוס נערך ב-NBA: קווין דוראנט הוסיף את יוסטון לניצחון על דנבר, לוקה דונצ’יץ’ נפצע בהפסד לוס אנג’לס לייקרס בדרבי לקליפרס, טייריס מקסי חגג על דאלאס, גולדן סטייט נקמה בפיניקס, קייד קנינגהאם רשם טריפל דאבל, בוסטון ניצחה, דזמונד ביין קלע סל ניצחון דרמטי וגם וושינגטון וניו אורלינס סימנו וי.

דנבר – יוסטון 115:101

קווין דוראנט קלע 31 נקודות וריד שפרד התפוצץ עם 28, כולל רצף של 11 נקודות ברבע השלישי, בדרך לניצחון חוץ מרשים של הרוקטס, 22 היו לג’בארי סמית’ ג’וניור. שפרד שקלע 6 מ-9 לשלוש, היה האיש שעצר את הקאמבק של הנאגטס והוביל לבריחה מכריעה. יוסטון קלעה באחוזים אדירים מחוץ לקשת (54%) ונקמה על ההפסד מוקדם יותר השבוע. ניקולה יוקיץ’ הוביל את דנבר עם 25 נקודות וג’מאל מארי קלע 16, אך הרצף של שישה ניצחונות נקטע, ודייויד אדלמן אף הורחק לאחר ויכוח עם השופטים.

לוס אנג’לס קליפרס – לייקרס 88:103

דונצ’יץ’ שיחק רק 20 דקות שבהן קלע 12 נקודות לפני שנפצע ברגלו ולא חזר. בלעדיו, לברון ג’יימס הוביל את הלייקרס עם 36 נקודות ב-15 מ-28 מהשדה, אבל זה לא הספיק. פרט לכך רק ג’ייק לראביה קלע בדאבל פיגרס עם 12 וככה אי אפשר לנצח. קוואי לנארד כיכב עם 32 נקודות ו-12 ריבאונדים אצל הקליפרס, שקיבלו 21 ו-10 אסיסטים מג’יימס הארדן, ו-17 נקודות מג’ון קולינס (12 ריבאונדים).

לברון ג'יימס (רויטרס)

פילדלפיה – דאלאס 114:121

טייריס מקסי המשיך בעונה האדירה שלו עם 38 נקודות והוביל את הסיקסרס לניצחון שישי בשמונת המשחקים האחרונים - וכל זה בלי ג’ואל אמביד ופול ג’ורג’. וי.ג’יי אדג’קומב תרם 26 נקודות והיה דומיננטי במיוחד בריצת 0:11 ברבע האחרון שסגרה עניין, דומיניק בארלו קלע 21. מנגד, קופר פלאג ואנתוני דייויס קלעו 24 כל אחד לדאלאס, נאג’י מרשל הוסיף 22, אך זה לא הספיק.

טייריס מקסי (רויטרס)

גולדן סטייט – פיניקס 116:119

אחרי שהפסידו לסאנס לפני יומיים, הפעם הווריירס ניצחו ועצרו רצף של שלושה הפסדים. סטף קרי הוביל את המנצחים עם 28 נקודות, 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, וקיבל עזרה מג’ימי באטלר (25 נקודות) ו-וויל ריצ’ארד (20). לפיניקס לא הספיקו 38 נקודות של דווין בוקר, דילון ברוקס סיים עם 22 וקולין גילספי קלע 16.

סטף קרי (רויטרס)

דטרויט – שארלוט 86:112

קייד קנינגהאם כיכב עם 22 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, והפיסטונס טיילו לניצחון ביתי מרשים עם 19 נקודות ו-11 ריבאונדים של ג’יילן דורן. עבור דטרויט מדובר בניצחון שביעי בתשעה משחקים, בעוד בשארלוט, מיילס ברידג’ס וקון קנופל קלעו 19 כל אחד, אך לאמלו בול הסתבך בבעיית עבירות וסיים ערב חלש במיוחד עם 8 נקודות.

קייד קנינגהאם (רויטרס)

טורונטו – בוסטון 112:96

פייטון פריצ’רד סיפק ערב שיא עם 33 נקודות, מתוכן 19 ברבע השלישי, והוביל את הסלטיקס החסרים לניצחון נוח בקנדה. היו לו גם 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים. בוסטון ששיחקה ללא ג’יילן בראון, נהנתה מתרומה רחבה מהספסל (אנפרני סימונס קלע 15 נקודות) והמשיכו בכושר הטוב עם ניצחון שביעי בתשעה משחקים. סנדרו ממוקלאשווילי וברנדון אינגרם קלעו 24 כל אחד לטורונטו שהמשיכה לדשדש.

פייטון פריצ'רד (רויטרס)

יוטה – אורלנדו 128:127 (אחרי הארכה)

דזמונד ביין סידר למג’יק ניצחון דרמטי עם סל כשנותר 0.9 על השעון. לפני כן קיונטה ג’ורג’ רשם מהלך של ארבע נקודות שההחזירה את יוטה מפיגור 126:123 והעלתה אותה ליתרון נקודה, אבל בסופו של דבר ביין חגג אחרון. הוא קלע 32 נקודות, פאולו באנקרו הוסיף 23 ואנתוני בלאק 20. את יוטה הוביל ג’ורג’ עם 27 נקודות, סבי מיכאיליוק סיים עם 23.

דזמונד ביין (רויטרס)

ממפיס – וושינגטון 130:122

הוויזארדס רשמו ניצחון שני בשלושת המשחקים האחרונים בעזרת רבע שלישי של 27:42. סי.ג’יי מקולום וקישון ג’ורג’ קלעו 28 נקודות כל אחד ואלכס סאר (11 ריבאונדים) הוסיף 18 לקבוצה מבירת ארה"ב. סנטי אלדמה עלה מהספסל של ממפיס כדי לקלוע 37 נקודות, 22 היו לג’ארן ג’קסון ג’וניור ו-19 לקאם ספנסר שמסר 11 אסיסטים.

ניו אורלינס – אינדיאנה 109:128

זאיון וויליאמסון שעלה מהספסל בפעם השלישית ברציפות, השווה שיא עונתי עם 29 נקודות והוביל את הפליקנס לניצחון רביעי רצוף - שיא עונה. הם פתחו בסערה עם 44 נקודות ברבע הראשון, נהנו מ-66 נקודות מהספסל ולא הותירו לפייסרס סיכוי. פסקל סיאקם קלע 22 לאינדיאנה, שספגה הפסד רביעי ברציפות ועיכבה את ריק קרלייל בדרך לניצחון ה-1,000 בקריירת האימון שלו.