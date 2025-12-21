יום ראשון, 21.12.2025 שעה 08:46
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

בינתיים: אלונסו שרד עוד פרק של "הישרדות"

האזינו לפודקאסט: עתיד מאמן ריאל, הנתון ההזוי על השיא של אמבפה, המבחן של רודריגו, הקשיים בקישור ובהגנה, קורטואה או קסיאס, והפערים מברצלונה

|
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד השלימה שבוע עם שני ניצחונות, בגביע המלך על טלאברה ובליגה על סביליה (0:2), על רקע מעמדו המעורער של צ’אבי אלונסו והיכולת המאכזבת. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחקים ומסמנים את המבחן הגדול של המאמן.

מה בתפריט: הנקודות משאירות את המאמן הספרדי שצלח עוד פרק של “הישרדות”, האם איכות המחליפים רלוונטית לשאלת מעמדו, המספרים מאחורי השיא המטורף של השחקן הטוב בעולם, קיליאן אמבפה, וההקדשה לגיבור שלו, ההשוואה המדהימה בין החלוץ הצרפתי לבין חבריו לקבוצה, מבחן ההמשכיות של רודריגו הנהדר, תמונת הפרופיל החדשה של ויניסיוס, טיבו קורטואה או איקר קסיאס, הפריכות ההגנתית, מה עובר על דין האוסן, הצורך בשינוי במרכז השדה, ג’וד בלינגהאם לאן והפראיירית מסביליה.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

וגם: המצב בטבלה ופערי הניקוד והאסתטיקה מול ברצלונה, שאלת האופטימיות ל-2026, האם אנדריי לונין הציל את אלונסו בגביע, זהות המחליפים האפשריים והשפעתם על ההחלטה על עתידו, הופעת הפרידה המרגיזה מאנדריק, הברכה לשנה האזרחית החדשה ומבחן האמת הגדול של ריאל לאחר הפגרה.

