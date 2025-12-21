בינתיים: אלונסו שרד עוד פרק של "הישרדות"

ריאל מדריד השלימה שבוע עם שני ניצחונות, בגביע המלך על טלאברה ובליגה על סביליה (0:2), על רקע מעמדו המעורער של צ’אבי אלונסו והיכולת המאכזבת. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחקים ומסמנים את המבחן הגדול של המאמן.

מה בתפריט: הנקודות משאירות את המאמן הספרדי שצלח עוד פרק של “הישרדות”, האם איכות המחליפים רלוונטית לשאלת מעמדו, המספרים מאחורי השיא המטורף של השחקן הטוב בעולם, קיליאן אמבפה, וההקדשה לגיבור שלו, ההשוואה המדהימה בין החלוץ הצרפתי לבין חבריו לקבוצה, מבחן ההמשכיות של רודריגו הנהדר, תמונת הפרופיל החדשה של ויניסיוס, טיבו קורטואה או איקר קסיאס, הפריכות ההגנתית, מה עובר על דין האוסן, הצורך בשינוי במרכז השדה, ג’וד בלינגהאם לאן והפראיירית מסביליה.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

וגם: המצב בטבלה ופערי הניקוד והאסתטיקה מול ברצלונה, שאלת האופטימיות ל-2026, האם אנדריי לונין הציל את אלונסו בגביע, זהות המחליפים האפשריים והשפעתם על ההחלטה על עתידו, הופעת הפרידה המרגיזה מאנדריק, הברכה לשנה האזרחית החדשה ומבחן האמת הגדול של ריאל לאחר הפגרה.