"הניצחון הזה הוכיח כמה הדרך שלנו נכונה"

הפועל פתח תקווה שמה אמש (שבת) סוף לרצף של עשרה משחקים בהם קיבלה בעיקר מחמאות אך יצאה ללא ניצחון, כשהביסה ללא רחמים 1:4 את עירוני קריית שמונה וסוף סוף שחררה את התסכול שצברה במשחקים האחרונים.

מהשער הראשון שכבשו המארחים, הייתה רק קבוצה אחת על המגרש והחבורה של עומר פרץ רקדה על המגרש. אם עד לפני כמה שבועות, מארק קוסטה ובוני אמיאן היו בדרך החוצה, אמש הם היו מהמצטיינים כששניהם זכו למחמאות ובקבוצה הבהירו שנכון לרגע זה, התכנון הוא שהם יישארו. "סיומת כמו של קוסטה אין לאף אחד בקבוצה. משלושה מצבים הוא כבש שלושה שערים בשני המשחקים האחרונים", החמיאו. גם קליי סוף סוף הראה מדוע פ"ת צירפה אותו.

"הניצחון הזה הוכיח לנו כמה הדרך שלנו נכונה. אבל אנחנו צריכים להמשיך בדרך הזאת וללמוד ממה שקרה בסיבוב הקודם עם ריינה, שאחרי הניצחון הזה לא ניצחנו עשרה משחקים", אמרו במועדון, כאשר המאמן עומר פרץ היה נראה מאושר בסיום מבדרך כלל וניכר ששלוש הנקודות הללו בעיקר שחררו אותו.

ג'יימס אדניי. ישוחרר בינואר? (עמרי שטיין)

פ"ת עדיין רוצה לצרף בלם זר, גם מפאת העובדה שאין בלם ישראלי בכיר בשוק. בגלל שיפורם של אמיאן וקוסטה, נראה שלפחות כרגע, המועמד לשחרור הוא ג'יימס אדניי, שנכנס אמש והציג יכולת טובה, אך לפ"ת אין כרגע ברירה אחרת.

מצד שני, ראינו לאחרונה איך התוכניות משתנות ממשחק למשחק. "לא הודענו לאף אחד שהוא משוחרר ואף אחד לא יודע מה החשיבה שלנו. מי שטוב מגיע לו להישאר, עד פתיחת החלון ובתוך החלון לכל השחקנים הזדמנות להוכיח את עצמם. מי שטוב, נרצה שימשיך איתנו", אמר בסיום המאמן עומר פרץ.

עומר פרץ (שחר גרוס)

"אם הייתי יכול לצרוח בחדר, הייתי צורח. ניצחנו אחרי חודשיים ומשהו וזה באמת הגיע לנו כי שיחקנו טוב לאורך כל הדרך והצגנו כדורגל טוב. כל השבוע דיברנו על זה שלא מעניין אותנו איך, אנחנו באים לנצח בכל דרך ובכל גישה", סיכם הבלם איתי רוטמן, שגם כבש.

"הוצאנו את התסכול וכל מה שלא הלך לנו בתקופה האחרונה התפוצץ הפעם ובצדק. בשבוע שעבר אני לא רוצה להגיד שגנבו אותנו, אבל לקחו לנו ניצחון בדקה ה-97 והייתה קצת ירידת מתח אחרי המשחק הזה. ידעתי שנבוא כמו גברים וניקח את שלוש הנקודות במטרה לצאת לדרך חדשה", הוסיף.

איתי רוטמן (ראובן שוורץ)

השער שלו: "אי אפשר להסביר את התחושה של להבקיע גול. עבורי לשמור על שער נקי זה הכי חשוב והגול שספגנו בדקה ה-93 קצת צרם לי. בשני המשחקים הללו אנחנו חוטפים גולים מבעיטות מרחוק וכל מטאטא יורה נגדנו. אנחנו מתחילים להראות במשחק ההגנה את מה שאנחנו רוצים להראות וגם הספיגות יירדו בהתאם".