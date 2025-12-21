יום ראשון, 21.12.2025 שעה 08:33
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"חייבים להביא שחקנים, אחרת אנו נהיה בבעיה"

הלם בק"ש אחרי ה-4:1 להפועל פ"ת: "צריך להיות ביחד. גם בלי בנגורה, אפשר להיראות טוב יותר". חלק דמעו, תיערך שיחה. אבו רומי ומרדכי ייעדרו מהגביע

|
שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני קריית שמונה מתוסכלים (ראובן שוורץ)

הלם גדול בעירוני קריית שמונה לאחר התבוסה אמש (שבת) 4:1 להפועל פתח תקווה, הפסד שהשאיר את הקבוצה עמוק בתחתית ורק הודות להפסדה של הפועל ירושלים להפועל חיפה, הקבוצה מהצפון לא נשרה אל מתחת לקו האדום.

הפנים בחדר ההלבשה בסיום אמרו הכול, כששקט גדול שרר ומספר שחקנים אפילו הזילו דמעות, כאשר במועדון ינסו בימים הקרובים לעודד את השחקנים: “זה לא הזמן לתת בראש, אלא דווקא לעודד אחרי תבוסה כזאת”, אמרו במועדון. הבעלים, איזי שרצקי, או המנכ"ל, יוסי אדרי, צפויים לנסות ולהרים את מורל השחקנים בימים הקרובים.

בקבוצה מתרגלים למציאות החדשה ללא סאקו בנגורה, כאשר עם פציעותיהם של אנתוני לימבומבה ובילאל שאהין, הסגל של ק"ש, שהיה קצר, הפך לקצר עוד יותר, כשאמש, למאמן שי ברדה, לא היו יותר מדי אופציות על הספסל. “אנחנו צריכים להיות ביחד עכשיו. גם בלי בנגורה אפשר להיראות יותר טוב”, אמרו במועדון.

למרות זאת, גם שחקנים בקבוצה מודים, שהסגל הנוכחי לא מספיק והקבוצה זקוקה לחיזוק בהול: “אנחנו חייבים להביא שחקנים, אחרת נהיה בבעיה וכרגע רק אנחנו נשארנו בבלאגן עם בני ריינה והפועל ירושלים. לא רוצים לחשוב מה יקרה אם נצטרך להיאבק על הירידה”, אמרו.

קשר הרכש, פרננדו נאווה אורטגה, נמצא בתהליך של הוצאת ויזה וייקחו לו עוד מספר ימים להגיע ארצה, כשבכל אופן הוא או כל מי שיגיעו, יוכלו לשחק רק מאמצע חודש ינואר. אם לא די בצרות, אז גם מוחמד אבו רומי ויאיר מרדכי, שספגו צהוב חמישי, ייעדרו בגביע מול הפועל ר"ג בשישי והמאמן שי ברדה, יצטרך לשלב עוד מספר שחקני נוער כדי למלא את הסגל.

במועדון מבינים שמלבד הקשר הבוליביאני, יצטרכו להגיע לפחות עוד שלושה שחקנים, כדי שהקבוצה תוכל באמת להתחזק ולהעמיד סגל טוב יותר: "אנחנו צריכים להחזיק מעמד עד ינואר עם הראש מעל המים", אמר גורם. הבשורה המעודדת יותר מגיעה מכיוונו של המגן השמאלי בילאל שאהין, שאמור לחזור לאימונים מלאים וייתכן שיהיה בסגל למשחק הליגה החשוב מול בני ריינה במחזור הבא, בעוד שבוע וחצי.

