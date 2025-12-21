"ריאל מדריד ניצחה שוב, אלונסו הפסיד עוד פעם"

ריאל מדריד סגרה את שנת 2025 בטעם מתוק, בערך, כשניצחה 0:2 את סביליה, כשמעבר לניצחון, קיליאן אמבפה השווה את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו. על אף שהצליחו להשיג את שלוש הנקודות, התקשורת הספרד קטלה את צ’אבי אלונסו ושחקניו.

“ריאל מדריד ניצחה שוב, צ’אבי אלונסו הפסיד עוד פעם”, נכתב ב’מארקה’, שם הוסיפו: “התוצאה אולי מראה שהבלאנקוס השיגו שלוש נקודות נגד סביליה, אבל ההופעה מספרת על קבוצה שלא רק שלא משתפרת, אלא הולכת אחורה באופן קבוע. היא הציגה את אחד המשחקים הגרועים ביותר העונה בברנבאו”.

ה’אס’ התייחס למשחק גם כן: “גם היתרון המספרי לא שחרר את ריאל. ההפך קרה. סביליה החזיקה בכדור מול אצטדיון מלא המום ששרק בפה אחד בוז לוויניסיוס כשהוחלף”. מי שסחט מחמאות, הוא השוער טיבו קורטואה, שהצליח לשמור על רשת נקייה, כשאת ההופעה שלו הגדירו כ”הרואית”.