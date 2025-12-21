יום ראשון, 21.12.2025 שעה 01:42
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"בכל עונה זה אותו הסיפור במשחקים האלה"

שחקן סביליה, אגומה, תקף לאחר ה-2:0 לריאל: "היו תקריות עם השופט. עדיף שאני אשתוק, כי אחרת אני עלול להגיד דברים". המאמן: "מה שקרה היום? מגוחך"

|
שחקני סביליה עם השופט (IMAGO)
שחקני סביליה עם השופט (IMAGO)

סביליה יצאה מאוכזבת אמש (שבת). האנדלוסים פגשו את ריאל מדריד במשחק קשה בסנטיאגו ברנבאו, אפשר להגיד גם היו די קרובים הרבה פעמים לכבוש שער ולצאת עם נקודות, אך פספסו פעם אחר פעם והפסידו 2:0 לבלאנקוס.

שחקן סביליה, לוסיאן אגומה, תקף אחרי המשחק: “היום יצאנו לשחק את המשחק שלנו, היו הרבה תקריות של שיפוט, עדיף שאני אשתוק כי אחרת אני עלול להגיד דברים… זה תמיד אותו סיפור.

“כל שנה אותו הדבר במשחקים האלה. יש דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, דברים שניסינו לעשות על המגרש. יש החלטות שאני פשוט לא מבין… כולנו ראינו אותן. אני מרוצה מחבריי לקבוצה וממה שעשינו, מגיע לנו יותר”.

לוסיאן אגומה (IMAGO)לוסיאן אגומה (IMAGO)

מאמן סביליה, מתיאס אלמיידה, שהורחק במחצית, אמר: “לפחות צריכים לשאול את השופט. מחיתי על עבירה, וכשקיבלתי צהוב שאלתי למה, רק כדי שיגידו לי אחר כך שאני מורחק. עצוב כמה הם יהירים. יש להם מיקרופונים, בכל משחק שאנחנו משחק ואני מאמן, המאמנים מתלוננים. אבל, תלונה, כשהיא מכבדת, היא מוצדקת לדעתי.

“הייתי רוצה שהם יקשיבו להקלטות האודיו, יש עדים. אני לא הולך להצהיר שום דבר, זה על המצפון שלי ואני ישן טוב. אני לא ליצן, יש לי את ההיסטוריה שלי בכדורגל, מה שקרה היום זה מגוחך ואני מתבייש לומר את זה, שום דבר לא ישתנה כי אני מאמן סביליה. אתם צריכים לבקש את ההקלטות, בשלב מסוים, תצטרכו להשעות שופט.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

“מעולם לא ראיתי שני פנדלים נפסקים בשתי דקות, השיפוט היה נוראי. אני מברך את ריאל על הניצחון, אני לא אומר שהם ניצחו בגלל זה, התארים מדברים בעד עצמם. אני גאה בשחקנים שלי, הם שיחקו משחק סביר ביותר, יש לי כמה תלונות מסיבות שלא קשורות לכדורגל”.

