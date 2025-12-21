אחרי שהגיע לשיאו: המחווה של אמבפה לרונאלדו

ריאל מדריד שיחקה הערב (שבת) מול סביליה וניצחה 0:2, כאשר קיליאן אמבפה העלה את הבלאנקוס ליתרון כפול מהנקודה הלבנה ובכך השווה את השיא של כריסטיאנו רונאלדו – הכי הרבה שערים לשחקן בריאל מדריד בשנה קלנדרית.

הצרפתי הרשית 59 שערים בשנת 2025, ובכך כאמור הגיע לשיאו של הפורטוגלי. העניין הזה היה לו בראש כמובן, והצרפתי אף ערך מחווה ל-CR7 עם חגיגתו המפורסמת של הפנומן מפורטוגל.

אחרי המשחק, אמבפה, דיבר ואמר: “זה מדהים, בשנה הראשונה שלי לעשות את זה כמו כריסטיאנו, האליל שלי, השחקן הכי טוב בהיסטוריה של ריאל מדריד. החגיגה היא בשבילו, רציתי לתת לו כבוד כי הוא תמיד היה טוב אליי ועזר לי להסתגל למדריד.

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

“עכשיו זה נהדר לעזור למדריד לנצח משחקים. היום רציתי לשתף אותו בזה. יש לי מערכת יחסים טובה מאוד איתו. הוא חבר שלי עכשיו, ואני שולח לו ולכל מדריד את איחוליי הטובים ביותר”.