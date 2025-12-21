יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:58
כדורגל עולמי

אחרי שהגיע לשיאו: המחווה של אמבפה לרונאלדו

הצרפתי השווה את השיא של פורטוגלו עם הכי הרבה שערים לשחקן ריאל מדריד בשנה קלנדרית (59) וציין זאת עם החגיגה המפורסמת של CR7: "הוא האליל שלי"

|
קיליאן אמבפה חוגג כמו כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג כמו כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

ריאל מדריד שיחקה הערב (שבת) מול סביליה וניצחה 0:2, כאשר קיליאן אמבפה העלה את הבלאנקוס ליתרון כפול מהנקודה הלבנה ובכך השווה את השיא של כריסטיאנו רונאלדו – הכי הרבה שערים לשחקן בריאל מדריד בשנה קלנדרית.

הצרפתי הרשית 59 שערים בשנת 2025, ובכך כאמור הגיע לשיאו של הפורטוגלי. העניין הזה היה לו בראש כמובן, והצרפתי אף ערך מחווה ל-CR7 עם חגיגתו המפורסמת של הפנומן מפורטוגל.

אחרי המשחק, אמבפה, דיבר ואמר: “זה מדהים, בשנה הראשונה שלי לעשות את זה כמו כריסטיאנו, האליל שלי, השחקן הכי טוב בהיסטוריה של ריאל מדריד. החגיגה היא בשבילו, רציתי לתת לו כבוד כי הוא תמיד היה טוב אליי ועזר לי להסתגל למדריד.

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

“עכשיו זה נהדר לעזור למדריד לנצח משחקים. היום רציתי לשתף אותו בזה. יש לי מערכת יחסים טובה מאוד איתו. הוא חבר שלי עכשיו, ואני שולח לו ולכל מדריד את איחוליי הטובים ביותר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */