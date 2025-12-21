יום ראשון, 21.12.2025 שעה 08:32
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2626-3016מנצ'סטר יונייטד7
2619-2117קריסטל פאלאס8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1931-2417לידס16
1825-1716נוטינגהאם פורסט17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

הראשון מאז יוסי בניון: הנתון החריג של איסאק

חלוצה של ליברפול נכנס כמחליף, כבש את השער הראשון מול טוטנהאם והוחלף מיד לאחר מכן בגלל פציעה. עד אליו, הישראלי היה היחיד בליברפול עם הרצף הזה

|
יוסי בניון ואלכסנדר איסאק (IMAGO)
יוסי בניון ואלכסנדר איסאק (IMAGO)

אלכסנדר איסאק הצליח סוף סוף לכבוש את שערו השני בליברפול אמש (שבת) כשעלה כמחליף מול טוטנהאם והעניק לקבוצתו שער יתרון חשוב בדקה ה-56. לצערו, באותו המהלך הוא נפצע ונאלץ לרדת לספסל חזרה.

הרצף הלא נפוץ הזה – כניסה כמחליף, שער וחילוף החוצה – קרה למעשה רק פעם אחת בהיסטוריה של ליברפול כשב-2009 היה זה יוסי בניון שעשה את אותו הדבר מול מנצ’סטר סיטי.

באותו המשחק נכנס הישראלי בדקה ה-18 של המשחק, כבש את השער האחרון במשחק שהכריע בדרך ל-2:2, אך בדקה ה-85 נאלץ לסיים את המשחק מוקדם והוחלף.

באופן כללי האירוע אמש סביבות הפציעות בליברפול היה חריג. איסאק נכנס כמחליף במחצית במקום קונור בראדלי שנפצע, הוחלף בעצמו על ידי ג’רמי פרימפונג, וגם המגן שנכנס הוחלף בגלל פציעה כעבור חצי שעה.

אם זה לא מספיק, גם פלוריאן וירץ ירד כשהוא סוחב את הרגל והמצב לא נראה טוב בליברפול שתחכה לתוצאות הבדיקות של השחקנים. אלה מצטרפים לקודי גאקפו הפצוע ומוחמד סלאח שנמצא באליפות אפריקה ומותירים מצבת שחקנים דלה בחלק ההתקפי.

