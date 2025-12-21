עדיין בטופ: ארסנל ניצחה 0:1 את אברטון בחוץ

המחזור ה-17 של הליגה האנגלית נפתח אמש (שבת), כשבין משחקים גדולים בהם מנצ’סטר סיטי וליברפול השיגו ניצחונות, גם ארסנל חזרה עם 3 נקודות הביתה ושמרה על הפסגה, כשגברה 0:1 על אברטון בחוץ מפנדל מדויק של ויקטור גיוקרש בדקה ה-27.

זה לא היה פשוט לתותחנים באצטדיון החדיש בעיר ליברפול, אך הם כן שלטו במתרחש וניצחו בצדק. מיקל ארטטה ראה את ארלינג הולאנד עוזר לסיטיזנס לעקוף אותו זמנית, לא התרגש וחזר למקום הראשון, לעוד מחזור אחד לפחות.

במשחק הנוסף, לידס הפתיעה כשהביסה 1:4 את קריסטל פאלאס. הנשרים, שהגיעו אחרי ה-2:2 מול קופס הפינית בקונפרנס ליג, הופתעו כשדומיניק קלברט לווין כבש צמד עוד לפני המחצית. אית’ן אמפאדו הצטרף ואנטון שטאך חתם את התוצאה הסופית, כשבתווך ג’סטין דבאניי צימק.