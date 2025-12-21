יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3910-3117ארסנל1
3716-4117מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2615-2016קריסטל פאלאס7
2626-3016מנצ'סטר יונייטד8
2423-2517ברייטון9
2420-1817אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

עדיין בטופ: ארסנל ניצחה 0:1 את אברטון בחוץ

אחרי שסיטי לקחה 3 נקודות מוקדם יותר ועקפה אותה באופן זמני בפסגה, החבורה של מיקל ארטטה שבה למקום הראשון הודות לפנדל מדויק של גיוקרש בדקה ה-27

|
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-17 של הליגה האנגלית נפתח אמש (שבת), כשבין משחקים גדולים בהם מנצ’סטר סיטי וליברפול השיגו ניצחונות, גם ארסנל חזרה עם 3 נקודות הביתה ושמרה על הפסגה, כשגברה 0:1 על אברטון בחוץ מפנדל מדויק של ויקטור גיוקרש בדקה ה-27.

זה לא היה פשוט לתותחנים באצטדיון החדיש בעיר ליברפול, אך הם כן שלטו במתרחש וניצחו בצדק. מיקל ארטטה ראה את ארלינג הולאנד עוזר לסיטיזנס לעקוף אותו זמנית, לא התרגש וחזר למקום הראשון, לעוד מחזור אחד לפחות.

במשחק הנוסף, לידס הפתיעה כשהביסה 1:4 את קריסטל פאלאס. הנשרים, שהגיעו אחרי ה-2:2 מול קופס הפינית בקונפרנס ליג, הופתעו כשדומיניק קלברט לווין כבש צמד עוד לפני המחצית. אית’ן אמפאדו הצטרף ואנטון שטאך חתם את התוצאה הסופית, כשבתווך ג’סטין דבאניי צימק.

