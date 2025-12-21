יום ראשון, 21.12.2025 שעה 06:50
ליגת ווינר סל 25-26
18675-8139הפועל ת"א
17733-8639מכבי ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14838-8699בני הרצליה
14657-6578הפועל חולון
13615-6548הפועל ירושלים
13865-80710מכבי ראשל"צ
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11740-6459הפועל גליל עליון
11858-76210אליצור נתניה

"הזמנות לחנך את הקהל לגבי שיתוף הישראלים"

איטודיס ירה אחרי הניצחון על הרצליה: "יהיה נחמד לשנות את הסיפור, מייצגים את הכדורסל הישראלי, הספורט, הדגל". בלייזר: "האלי-אופ? מהגדולים שלי"

|
דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

אחד השבועות הכי עמוסים שבהפועל תל אביב חוו נגמר לו אתמול (שבת) עם ניצחון במשחק הרביעי בשישה ימים. אחרי ניצחון על הפועל ב”ש/דימונה, ניצחון על הכוכב האדום והפסד לפנאתינייקוס הגיע 86:94 על בני הרצליה בחוץ, במשחק בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בישראל, ובכך האדומים עצרו רצף של שישה ניצחונות של יהוא אורלנד ושחקניו.

דימיטריס איטודיס ביצע לא מעט רוטציות ונתן מנוחה, כשרוב השחקנים שזכו לדקות משמעותיות במהלך השבוע שיחקו פחות נגד הרצליה, ושחקנים שפחות שיחקו במהלך השבוע שיחקו יותר נגד הרצליה. מעל כולם היה ים מדר שלא זכה לדקות בכלל ביורוליג בשני המשחקים, ורקד על הפרקט עם 19 נקודות, 11 אסיסטים וחמש חטיפות.

איטודיס התערב בזמן השאלות לעוז בלייזר כדי לתת את דעתו הבוערת לנושא הישראלים שלא משחקים ביורוליג: “זו הזדמנות טובה עבורי לעצור ולחנך את הקהל לגבי הבעיה שיש להם שישראלים לא משחקים, ולומר שיש אנשים נהדרים בהפועל תל אביב שמבינים מה אנחנו עושים. יהיה נחמד להפוך קצת את הסיפור של מה הפועל מייצגת, והיא מייצגת כדורסל ישראלי, את הדגל הישראלי, את הספורט הישראלי, אפשר לנסות לייצר סיפורים, אתם יכולים, אני לא יודע מה עוד לומר, אמרתי מה שיש לי לומר”.

איטודיס: "זה לא אולם קל לשחק בו"

לגבי המשחק נגד הרצליה: “שיחקנו משחק רציני, אנחנו מכבדים את הליגה ואת עצמנו. ידענו שהרצליה משחקת בקצב מהיר. לא היה לנו אימון מלא אחד, השחקנים מאוד בפוקוס. היו לנו רגעים של רגיעה, ושילמנו מחיר. אי אפשר לתת להם כאן לעשות את זה. פתרנו בעיות בהגנה, ואז היינו הקבוצה היותר טובה על המגרש, השחקנים הוכיחו את זה. זה לא אולם קל לשחק בו, ולא קבוצה קלה לשחק נגדה”.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רועי כפיר)

בלייזר הוסיף: “ניצחנו נגד קבוצה טובה, יכולנו לעשות דברים טובים. המאמן אמר לי בקיץ מה הוא מצפה ממני, הייתי בסיטואציות האלה, לא משנה לי כמה אני אשחק, אני מנסה לעשות הכי טוב כדי לעזור לקבוצה. הייתי מוכן לזה, הוא אמר לי מה יהיה. זה יותר קל לי, אני מוכן לכל הזדמנות, אני עובד קשה כדי לעזור. אחד המהלכים הגדולים שלי אי פעם האלי-אופ”.

