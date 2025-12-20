נווה שאנן נעצרה, הפועל א.א פאחם מחקה את המינוס

המחזור ה-12 של ליגה א’ צפון נמשך הערב (שבת) כשמכבי נווה שאנן מהמקום השני בטבלה נעצרה עם 1:1 אצל הפועל בית שאן, בעוד הפועל אום אל פאחם, שמחקה את מינוס 12 הנקודות איתו התחילה את העונה, והפועל באקה אל גרבייה, נפרדו ב-2:2.

הפועל בית שאן – מכבי נווה שאנן 1:1

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, מכבי נווה שאנן נעצרה והפער שלה מאחי נצרת המוליכה, שניצחה אתמול, גדל לארבע נקודות. מנגד, בית שאן התאוששה מההפסד למכבי נוג’ידאת במחזור הקודם. עדן בן סימון העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-30. שתי דקות לאחר מכן, תום רואי דריהם הורחק, אך קבוצתו בכל זאת הצליחה לכפות שוויון בזכות שער של קאסם חילף בדקה ה-77.

הפועל אום אל פאחם – הפועל באקה אל גרבייה 2:2

אחרי 12 מחזורים, הפועל אום אל פאחם הצליחה למחוק את מינוס ה-12 נקודות איתו התחילה את העונה וכעת היא עם 0 נקודות, מרחק תשע נקודות מהפועל טירת כרמל שמעל הקו האדום. מנגד, באקה רשמה משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון. האורחים היו אלה שעלו ראשונים ליתרון בזכות שער של מוחמד באדיר כבר לאחר שתי דקות. מג’ד חורי (8’) ואחמד ג’בארין (45’) השלימו מהפך, אך ליאור פיאסטרו קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-62.