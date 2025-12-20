"איינדהובן מעוניינת למכור את תאי עבד בינואר"

רק לפני כמה ימים זכה תאי עבד לקבל בכורה בבוגרים של פ.ס.וו איינדהובן, כשעלה מהספסל בדקה ה-22 והשלים 68 דקות בניצחון 0:3 של קבוצתו. אלא שדיווח חדש בהולנד מבשר כי ההולנדים בדרך למכור את הקשר הישראלי שככל הנראה לא ימשיך במועדון.

ב-’VI’ ההולנדי טענו כי הקשר הישראלי, שברקורד שלו עד כה 80 משחקים בקבוצת המילואים של איינדהובן, מוצע בימים אלה למועדונים אחרים ולא צפוי לעשות את המעבר המלא לבוגרת.

פטר בוס, מאמנו, אמר לגביו: “תאי מתקשה כבר זמן מה. אנחנו צריכים לראות מה התוכנית הטובה ביותר עבורו בסופו של דבר. לפרוץ להרכב הבוגרת זה מאוד קשה, אבל תאי מוכיח שהוא צעיר מוכשר בצורה יוצאת דופן גם במילואים”.

עוד בתקשורת ההולנדית הוסיפו: “השחקן הישראלי, המחזיק גם בדרכון ספרדי, מוצע למועדונים אחרים ואיינדהובן יכולה להרוויח עליו כמה מאות אלפי אירו. פ.ס.וו מעוניינת למכור אותו בחורף הקרוב (ינואר), שכן חוזהו בתוקף עד הקיץ הבא בלבד”.