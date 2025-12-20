נאתכו שותף בהפסד פרטיזן, 90 דקות לסטויאנוב

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות השונות.

# אחרי שלושה ניצחונות רצופים, ביברס נאתכו ופרטיזן בלגרד הפסידו. הקשר הישראלי לא פתח בהרכב, אך נכנס מיד בתום ההפסקה והשלים מחצית שנייה מלאה, כשהוא וחבריו נכנעו 1:0 ל-FK IMT במסגרת המחזור ה-20 של הליגה הסרבית.

# ניקיטה סטויאנוב שיחק 90 דקות בהפסד 2:0 של דינמו בוקרשט לאראד, במסגרת המחזור ה-21 של הליגה הרומנית. שחקן ההגנה הישראלי לא הצליח הפעם לעזור לחבריו לנצח, ואף לא לשמור על רשת נקייה.

# רועי בן שמעון לא התחיל ב-11 של אלבסני במסגרת המחזור ה-17 של הליגה האלבנית, החלוץ הישראלי כן עלה מהספסל בדקה ה-82 כשהתוצאה כבר הייתה 2:3 לזכות היריבה ביילס.