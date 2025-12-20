בתום משחק מותח: 1:1 בין בית"ר להפועל ת"א

הערב (שבת) התקיים המשחק המרכזי במחזור ה-14 בליגת העל לנוער, כשהמוליכה הפועל תל אביב התארחה אצל בית”ר ירושלים באצטדיון לוד, למשחק חם ומותח שהסתיים בתוצאת תיקו 1:1 ועם מורחק לכל קבוצה.

הפועל ת”א, שחווה עונה מצוינת ולפני המחזור הסתכלה על הליגה עם פער של ארבע נקודות בפסגה, פגשה את יריבתה הירושלמית, שגם היא חווה עונה מרשימה והייתה שש נקודות בסך הכל מתחת למוליכה.

המחצית הראשונה של המשחק הייתה שוויונית מאוד, כששתי הקבוצות ייצרו מצבים אך לא הצליחו לעלות ליתרון, גם לאחר שנועם לוי מצא את הרשת בדקה ה-15, אך השער נפסל בעקבות נבדל, כך שהקבוצות ירדו למחצית תיקו מאופס.

שחקני הנוער של בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

המחצית השנייה נפתחה בשליטה אדומה, שנקטעה בדקה ה-60 לאחר הרחקה שטותית של רביד אוליצקי בצהוב שני שהותירה את קבוצתו בעשרה שחקנים. הצהובים שחורים ניצלו את היתרון המספרי, השתלטו על המשחק, ואף עלו ליתרון בדקה ה-78 בזכות שער יפה מקצה הרחבה בנגיעה של המחליף אליאור שמואל, אך מוליכת הליגה לא ויתרה והשיגה שוויון דרמטי בדקה ה-86 בזכות שער של המחליף אור מסיכה.

לקראת הסיום שתי הקבוצות ניסו למצוא את שער הניצחון, אך ללא הצלחה, והמשחק נגמר בתיקו 1:1, לא לפני שביתר הספיקו גם הם להישאר בעשרה שחקנים בעקבות צהוב שני ואדום של המחליף נועם טוראל.

בעקבות התיקו, הפועל ת”א הצליחה לשמור על הפסגה, אך לצערה היא יכולה לאבד אותה בעקבות משחק חסר של מכבי חיפה, שנמצאת שתי נקודות מתחת למוליכה האדומה. בית”ר ירושלים מנגד, נותרה גם היא במקום השישי, אך נשארה בדבוקה של צמרת הליגה ותנסה להתקדם בטבלה במחזור הבא.

אור מסיכה (ראובן שוורץ)

מאמן האדומים, שחר ויזינגר, אמר בסיום: “חזרנו למשחק בצורה נהדרת, ואפילו פספסנו מצב בסיום שיכל לתת לנו את הניצחון. יכולנו להוביל כבר במחצית הראשונה ואפילו בתחילת המחצית השנייה, אבל היה לנו אדום לא מחויב למשחק, לדעתי טיפה שיקול דעת היה מוביל לכך שהאדום לא היה נשלף, מה גם שהמהלך שהוביל לאדום לא היה נבדל ולא היה צריך להגיע לזה.

אז חבל, אבל בסופו של דבר אני לוקח מפה את זה שחזרנו, שאנחנו לא מוותרים, וכמעט גם ניצחנו. אנחנו נהיה שם עד הסוף העונה בעזרת השם ומתכוננים למשחק הבא. נדע את גורלנו רק בסיום העונה, אבל אנחנו באים ממועדון גדול ועובדים על כך בצד המנטלי של השחקנים, שידעו להגיע כמו קבוצה גדולה, ומראים את זה גם בתוצאות וגם בכדורגל שאנחנו משחקים, כדורגל חיובי וטוב, ואם נמשיך ככה אז נהיה שם למעלה עד סיום העונה, אולי אפילו נעשה משהו גדול אבל זה כבר חזון למועד”.

שחר ויזינגר (ראובן שוורץ)

מהלך המשחק

דקה 15: שער של הפועל ת”א נפסל. בהתקפה המסוכנת הראשונה במשחק, תלמי קיבל כדור עומק ברחבה ובעט, זברו הדף על לוי ומשם הכדור נכנס לרשת, אך הקוון הניף דגל לנבדל של תלמי.

דקה 24: התקפה של הפועל ת”א. האדומים היו קרובים לעלות ליתרון כשמוסקוביץ נשלח לתוך הרחבה ומול שוער בעט חזק לפינה הרחוקה, אך זברו ירד טוב והדף את הכדור לקרן.

דקה 33: התקפה של בית״ר. לחץ גבוה של הבית”רים הוביל לחטיפת כדור ברחבה האדומה, שבסופה הכדור הגיע לאורזל שבעט מתוך הרחבה ופספס את המסגרת במעט.

דקה 45: התקפה של בית”ר. הירושלמים כמעט ירדו למחצית ביתרון כשכדור קרן שלהם הורחק מהרחבה עד לדיין, שמשלושים מטר בעט כדור חזק ושטוח לפינה, אבל בזאדוג הגיב טוב וקלט את הכדור.

דקה 49: התקפה של הפועל ת”א. תלמי היה קרוב לשער הראשון כשאוליצקי מצא אותו עם כדור רוחב מצוין לבד מול חצי שער ריק, אך תלמי בעט מעל השער.

דקה 60: כרטיס אדום להפועל ת”א. האדומים נותרו בעשרה שחקנים לאחר שאוליצקי קיבל צהוב שני בעקבות בעיטת הכדור לאחר שריקת השופט.

דקה 77: התקפה של בית”ר. הצהובים שחורים השתלטו על המשחק לאחר האדום של הפועל, ושמואל המחליף ניסה את מזלו מרחוק עם בעיטה מפתיעה מחוץ לרחבה אותה הדף בזאדוג.

דקה 78: 0:1 לבית”ר ירושלים. השליטה של בית”ר השתלמה לה כששוב היה זה שמואל שבעט מקצה הרחבה בנגיעה, והפעם הכדור הלך שטוח וחד לפינה הרחוקה של השער ופנימה.

דקה 86: הפועל ת”א השוותה ל-1:1. דווקא בחיסרון מספרי ולאחר ספיגת שער, האדומים הצליחו למצוא את הרשת ולחזור למשחק מרגליו של המחליף מסיכה שניצל ערבוביה ברחבה כדי להבקיע את השוויון.

דקה 98: כרטיס אדום לבית”ר. טוראל עצר התקפה מתפרצת מסוכנת בדקות הסיום עם גלית מאחור, מה שגרם לשופט להוציא לו צהוב שני וכרטיס אדום.

הרכב בית”ר ירושלים: עידו זברו, איליי נחום, איתי שושן (נועם טוראל, 22), אלכסנדר סוטסקוב, אריאל גל (אליאור שמואל, 65), בן אורזל, טל דיין, יאן שיקוט (ציון אהל, 72), יהלי זהר, ליאור זוזוט (מיכאל וקנין, 65), שחר ויסגי (יאן כץ, 82).

הרכב הפועל ת”א: ינאל בזאדוג, איליי מורי (בן זייד, 81), איתמר חוסיד (מקאיי בנבניסטי, 81), אלון מוסקוביץ (עידן רבינוביץ, 58), גיא אליגולאשווילי, גיאורגי קופרבה, ירין שיוביץ, ישי ברוש, עומרי לוי (שחר נחום, 58), רביד אוליצקי, רון תלמי (אור מסיכה, 72).