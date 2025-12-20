סוסיאדד נפרדה ב-1:1 עם לבאנטה, אוססונה ניצחה

משחקי המחזור ה-17 בליגה הספרדית המשיכו הערב (שבת) עם שלושה משחקים מלבד המפגש של ריאל מדריד נגד סביליה. במוקד – ריאל סוסיאדד סיימה ב-1:1 עם לבאנטה, כשבנוסף אוססונה ניצחה 0:3 את אלאבס וסלטה ויגו נפרדה ב-0:0 עם אוביידו.

לבאנטה – ריאל סוסיאדד 1:1

משחק בין שתי קבוצות ששקועות עמוק עמוק בתחתית הסתיים ללא הכרעה. הבאסקים עלו ראשונים ליתרון משער של טאקפוסה קובו בתוספת הזמן של החצי הראשון, אך אדרין דה לה פואנטה השווה עמוק בתוספת הזמן של המשחק כולו (90+4) וקבע סיום דרמטי וחלוקת נקודות. סוסיאדד במקום ה-16 עם 17 נקודות ולבאנטה במקום האחרון עם 10 נק’.

צפו: לבאנטה מצליחה להשוות בדקה ה94

אוססונה – אלאבס 0:3

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, המארחת התפוצצה לחלוטין עם שלושה שערים בעשרים דקות הסיום. אנטה בודימיר פתח את הסכר עם שער ראשון בדקה ה-72 והשלים צמד בפנדל בדקה ה-81, כשבתוספת הזמן ראול גרסיה הוסיף את השלישי וחתם את ההתמודדות. אוססונה במקום ה-12 עם 18 נק’ ואלאבס במקום ה-15 עם 18 נק’ גם כן.

בקלילות: אוססונה מנצחת את אלאבס 0:3

אוביידו – סלטה ויגו 0:0

דווקא במשחק שפתח היום, קיבלנו מפגש ללא שערים, כאשר דווקא המארחת הגיעה ליותר הזדמנויות, אך לא באמת היו מצבים מסוכנים והקבוצות נפרדו בתיקו מאכזב, במיוחד עבור סלטה ויגו שבמקום השביעי עם 23 נקודות. אוביידו במקום ה-19 עם 11 נק’.