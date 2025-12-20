יום שבת, 20.12.2025 שעה 22:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

סוסיאדד נפרדה ב-1:1 עם לבאנטה, אוססונה ניצחה

הבאסקים לא מצליחים להתרומם ושוב לא השיגו ניצחון, כשסיימו בתיקו עם האחרונה בטבלה. האדומים רשמו 0:3 על אלאבס, 0:0 לסלטה ויגו עם אוביידו. צפו

|
יון גורוצ'אטגי (IMAGO)
יון גורוצ'אטגי (IMAGO)

משחקי המחזור ה-17 בליגה הספרדית המשיכו הערב (שבת) עם שלושה משחקים מלבד המפגש של ריאל מדריד נגד סביליה. במוקד – ריאל סוסיאדד סיימה ב-1:1 עם לבאנטה, כשבנוסף אוססונה ניצחה 0:3 את אלאבס וסלטה ויגו נפרדה ב-0:0 עם אוביידו.

לבאנטה – ריאל סוסיאדד 1:1

משחק בין שתי קבוצות ששקועות עמוק עמוק בתחתית הסתיים ללא הכרעה. הבאסקים עלו ראשונים ליתרון משער של טאקפוסה קובו בתוספת הזמן של החצי הראשון, אך אדרין דה לה פואנטה השווה עמוק בתוספת הזמן של המשחק כולו (90+4) וקבע סיום דרמטי וחלוקת נקודות. סוסיאדד במקום ה-16 עם 17 נקודות ולבאנטה במקום האחרון עם 10 נק’.

צפו: לבאנטה מצליחה להשוות בדקה ה94

אוססונה – אלאבס 0:3

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, המארחת התפוצצה לחלוטין עם שלושה שערים בעשרים דקות הסיום. אנטה בודימיר פתח את הסכר עם שער ראשון בדקה ה-72 והשלים צמד בפנדל בדקה ה-81, כשבתוספת הזמן ראול גרסיה הוסיף את השלישי וחתם את ההתמודדות. אוססונה במקום ה-12 עם 18 נק’ ואלאבס במקום ה-15 עם 18 נק’ גם כן.

בקלילות: אוססונה מנצחת את אלאבס 0:3

אוביידו – סלטה ויגו 0:0

דווקא במשחק שפתח היום, קיבלנו מפגש ללא שערים, כאשר דווקא המארחת הגיעה ליותר הזדמנויות, אך לא באמת היו מצבים מסוכנים והקבוצות נפרדו בתיקו מאכזב, במיוחד עבור סלטה ויגו שבמקום השביעי עם 23 נקודות. אוביידו במקום ה-19 עם 11 נק’.

נפרדו כשוות: אוביידו וסלטה ויגו בשיוויון
הוספת תגובה



טוען תגובות...
