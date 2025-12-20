יום שבת, 20.12.2025 שעה 22:32
כדורגל ישראלי

האם בהמשך התבוסה תעלה לבאר שבע בפסגה?

הדרומיים של קוז'וק ספגו 3:0 מטבריה ואתם עונים בוואטספ של ONE: האם הכרטיס האדום לדיופ הוביל להתפרקות של הדרומיים? וגם: החיסרון של קאנגווה

|
הלם בהפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)
הלם בהפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

הפועל באר שבע ספגה מכה משמעותית עם תבוסה 3:0 לעירוני טבריה הערב (שבת), במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל. הדרומיים, ללא קינגס קאנגווה שיצא לאליפות אפריקה, התפרקו וגם ספגו כרטיס אדום שקיבל דיופ במהלך השער הראשון של הצפוניים, שהשיגו מבחינתם ניצחון מרשים כמובן.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם החבורה של רן קוז’וק הייתה מנצחת עם קאנגווה על המגרש? האם האדום לדיופ הוא זה שהוביל להתפרקות של הקבוצה מבירת הנגב? והאם התבוסה תעלה לב”ש במקום הראשון בהמשכו של הסיבוב השני? הצביעו בוואטסאפ.

כדורגל ישראלי חדשות
