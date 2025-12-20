האם בהמשך התבוסה תעלה לבאר שבע בפסגה?

הפועל באר שבע ספגה מכה משמעותית עם תבוסה 3:0 לעירוני טבריה הערב (שבת), במסגרת המחזור ה-15 בליגת העל. הדרומיים, ללא קינגס קאנגווה שיצא לאליפות אפריקה, התפרקו וגם ספגו כרטיס אדום שקיבל דיופ במהלך השער הראשון של הצפוניים, שהשיגו מבחינתם ניצחון מרשים כמובן.

