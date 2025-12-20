אמבפה השווה את שיא השערים בשנה של רונאלדו

רגע גדול הגיע עבור קיליאן אמבפה הערב (שבת) כשהפנומן הצרפתי הבקיע בפנדל במשחקה של ריאל מדריד מול סביליה ועם שערו ה-59 בשנת 2025 השווה שיא היסטורי של כריסטיאנו רונאלדו.

הכוכב הגדול של הבלאנקוס הגיע ל-59 שערים כאמור בשנה קלנדרית וחולק עם הפורטוגלי את המקום הראשון בהיסטוריה של ריאל מדריד בנושא, כשהוא עשה את עונתו הטובה ביותר ב-2013.

המשחק שהסתיים בניצחון 0:2 לבן מול סביליה הוא האחרון של ריאל מדריד בשנה הנוכחית, ולכן זו הייתה ההזדמנות האחרונה של קיליאן אמבפה לנסות ואפילו לעבור את רונאלדו.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

במעין הומאז’ לאגדה הפורטוגלית, בחר הכוכב הגדול של צ’אבי אלונסו לחגוג כמו שכריסטיאנו עצמו חוגג, כאקט של כבוד למי שעד לפני מספר שנים היה האיש שהוביל את ריאל להצלחות.

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

כאמור, ריאל מדריד חתמה את שנת 2025 עם ניצחון חשוב מבחינתה רגע לפני היציאה לפגרת חג המולד, כאשר גם אמבפה השיג את מבוקשו והבלאנקוס הורידו זמנית את ההפרש מברצלונה לנקודה בלבד, כשבמחזור הבא צ’אבי אלונסו יפגוש את בטיס