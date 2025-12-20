יום ראשון, 21.12.2025 שעה 00:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2026-2417סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

אמבפה השווה את שיא השערים בשנה של רונאלדו

לאחר שכבש מול סביליה, הצרפתי ספר את שערו ה-59 בשנת 2025 ובכך השווה את שיאו של כריסטיאנו רונאלדו להכי הרבה שערים בשנה קלנדרית במדי ריאל מדריד

|
קיליאן אמבפה חוגג כמו כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג כמו כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

רגע גדול הגיע עבור קיליאן אמבפה הערב (שבת) כשהפנומן הצרפתי הבקיע בפנדל במשחקה של ריאל מדריד מול סביליה ועם שערו ה-59 בשנת 2025 השווה שיא היסטורי של כריסטיאנו רונאלדו.

הכוכב הגדול של הבלאנקוס הגיע ל-59 שערים כאמור בשנה קלנדרית וחולק עם הפורטוגלי את המקום הראשון בהיסטוריה של ריאל מדריד בנושא, כשהוא עשה את עונתו הטובה ביותר ב-2013.

המשחק שהסתיים בניצחון 0:2 לבן מול סביליה הוא האחרון של ריאל מדריד בשנה הנוכחית, ולכן זו הייתה ההזדמנות האחרונה של קיליאן אמבפה לנסות ואפילו לעבור את רונאלדו.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

במעין הומאז’ לאגדה הפורטוגלית, בחר הכוכב הגדול של צ’אבי אלונסו לחגוג כמו שכריסטיאנו עצמו חוגג, כאקט של כבוד למי שעד לפני מספר שנים היה האיש שהוביל את ריאל להצלחות.

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

כאמור, ריאל מדריד חתמה את שנת 2025 עם ניצחון חשוב מבחינתה רגע לפני היציאה לפגרת חג המולד, כאשר גם אמבפה השיג את מבוקשו והבלאנקוס הורידו זמנית את ההפרש מברצלונה לנקודה בלבד, כשבמחזור הבא צ’אבי אלונסו יפגוש את בטיס

