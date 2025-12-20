תיקו מאופס בבירה: רק 0:0 ללאציו מול קרמונזה

המחזור ה-16 של הליגה האיטלקית נפתח הערב (שבת) עם 0:0 בין לאציו לקרמונזה, שהשאיר את שתי הקבוצות במקום בו הם היו לפני המשחק, הנשרים במקום השמיני והקבוצה הצנועה במקום ה-11, רק שתי נקודות מאחוריהם.

לאציו הגיעה למשחק לאחר ה-0:1 ההרואי שרשמה בחוץ על פארמה בתשעה שחקנים (!), אך לא הצליחה לעשות את המוטל עליה ולחבר ניצחון נוסף בביתה מול יריבה שהיא עדיפה עליה. היא יכולה להתנחם בכך שרשמה משחק רביעי ברציפות ללא הפסד.

מנגד, קרמונזה הגיעה להתמודדות אחרי שנכנעה 1:0 בחוץ לטורינו, הפסד שקטע רצף של שני ניצחונות. הקבוצה הקטנה ממשיכה בעונה הטובה שלה יחסית וה-0:0 עם לאציו באולימפיקו זו בהחלט תוצאה טובה מבחינתה, אך היא איבדה למשחק הבא את פדריקו קצ’ריני, שהורחק בתוספת הזמן.