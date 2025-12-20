יום שבת, 20.12.2025 שעה 21:34
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
308-1615רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2311-1716לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2118-1816קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

תיקו מאופס בבירה: רק 0:0 ללאציו מול קרמונזה

דווקא אחרי ה-0:1 ההרואי על פארמה בחוץ בתשעה שחקנים, הקבוצה של מאוריציו סארי נעצרה עם נקודה בלבד מול הקבוצה הצנועה, שממשיכה בעונה הטובה יחסית

|
מתאו גנדוזי בפעולה (IMAGO)
מתאו גנדוזי בפעולה (IMAGO)

המחזור ה-16 של הליגה האיטלקית נפתח הערב (שבת) עם 0:0 בין לאציו לקרמונזה, שהשאיר את שתי הקבוצות במקום בו הם היו לפני המשחק, הנשרים במקום השמיני והקבוצה הצנועה במקום ה-11, רק שתי נקודות מאחוריהם.

לאציו הגיעה למשחק לאחר ה-0:1 ההרואי שרשמה בחוץ על פארמה בתשעה שחקנים (!), אך לא הצליחה לעשות את המוטל עליה ולחבר ניצחון נוסף בביתה מול יריבה שהיא עדיפה עליה. היא יכולה להתנחם בכך שרשמה משחק רביעי ברציפות ללא הפסד.

מנגד, קרמונזה הגיעה להתמודדות אחרי שנכנעה 1:0 בחוץ לטורינו, הפסד שקטע רצף של שני ניצחונות. הקבוצה הקטנה ממשיכה בעונה הטובה שלה יחסית וה-0:0 עם לאציו באולימפיקו זו בהחלט תוצאה טובה מבחינתה, אך היא איבדה למשחק הבא את פדריקו קצ’ריני, שהורחק בתוספת הזמן.

