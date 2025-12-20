מנצ’סטר סיטי השיגה הערב (שבת) עוד ניצחון בדמות 0:3 על ווסטהאם, תוצאה שהיא חלק מהדרך הנהדרת שהתכולים נמצאים בה כבר תקופה. פפ גווארדיולה, נשאל בתום ההתמודדות האם הוא רואה סימנים של קבוצה שיכולה לזכות באליפות: “כן, אנחנו נהיה שם. אם השחקנים ילכו אחריי, אבל אנחנו חייבים להשתפר. הרוח שם, לא היה לנו את הרעב והאגרסיביות הזו בעונה שעברה”.

הסיטיזנס עלו ליתרון כבר בדקה החמישית, כאשר השער השני הגיע בדקה ה-38. גווארדיולה טען: “אם ווסטהאם הייתה מבקיעה את ה-2:1, היא גם הייתה עושה את ה-2:2. אני נשבע. תקשיבו, תאמינו לי. אני לא קוסם שיודע את העתיד או את העבר, אבל זה מה שהיה קורה”.

ארלינג הולאנד הוא זה שהיה כוכב המשחק עם צמד, אך המאמן הספרדי התייחס דווקא לביקורת שיש לו על ברנרדו סילבה: “הוא החולשה שלי, הוא מעולה, אבל היום הוא היה חייב לשחק טוב יותר. לא הייתי מרוצה ממנו, הוא יודע בדיוק מה אנחנו צריכים”.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

עם זאת, פפ דאג גם לשבח את הפורטוגלי מנגד: “יש שחקנים שיכולים לשחק בכל מקום, אבל יש מעט שחקנים שיכולים לשחק בברנבאו, בקאמפ נואו, במילאן, בליברפול. יש שחקנים שנולדו לשחק על הבמות הגדולות ביותר, לשחק על חיים ומוות, וברנרדו הוא אחד מהם”.

כמובן שכהרגלו, גווארדיולה גם סיפק רגע ציני ומבדר. בתום ההתמודדות המאמן נראה משוחח עם יושקו גברדיול. כשנשאל על מה הם דיברו, פפ השיב: “דיברנו על איך קרואטיה, איך החגים”. אחר כך המשיך באופן ישיר לכתב שראיין אותו: “אתה אוהב את התשובה שלי? יופי. מה שאמרתי זה שקר, אבל זה לא משנה נכון?”.