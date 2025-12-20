יום שבת, 20.12.2025 שעה 21:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3716-4117מנצ'סטר סיטי1
3610-3016ארסנל2
3317-2516אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2615-2016קריסטל פאלאס7
2626-3016מנצ'סטר יונייטד8
2423-2517ברייטון9
2419-1816אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20

"רואה סימנים של קבוצה שיכולה לזכות באליפות"

פפ הצהיר אחרי ה-0:3 של סיטי על ווסטהאם: "אם השחקנים ילכו אחריי, נהיה שם". לאיזה שחקן קרא "החולשה שלי" והתשובה הצינית לגבי השיחה עם גברדיול

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי השיגה הערב (שבת) עוד ניצחון בדמות 0:3 על ווסטהאם, תוצאה שהיא חלק מהדרך הנהדרת שהתכולים נמצאים בה כבר תקופה. פפ גווארדיולה, נשאל בתום ההתמודדות האם הוא רואה סימנים של קבוצה שיכולה לזכות באליפות: “כן, אנחנו נהיה שם. אם השחקנים ילכו אחריי, אבל אנחנו חייבים להשתפר. הרוח שם, לא היה לנו את הרעב והאגרסיביות הזו בעונה שעברה”.

הסיטיזנס עלו ליתרון כבר בדקה החמישית, כאשר השער השני הגיע בדקה ה-38. גווארדיולה טען: “אם ווסטהאם הייתה מבקיעה את ה-2:1, היא גם הייתה עושה את ה-2:2. אני נשבע. תקשיבו, תאמינו לי. אני לא קוסם שיודע את העתיד או את העבר, אבל זה מה שהיה קורה”.

ארלינג הולאנד הוא זה שהיה כוכב המשחק עם צמד, אך המאמן הספרדי התייחס דווקא לביקורת שיש לו על ברנרדו סילבה: “הוא החולשה שלי, הוא מעולה, אבל היום הוא היה חייב לשחק טוב יותר. לא הייתי מרוצה ממנו, הוא יודע בדיוק מה אנחנו צריכים”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

עם זאת, פפ דאג גם לשבח את הפורטוגלי מנגד: “יש שחקנים שיכולים לשחק בכל מקום, אבל יש מעט שחקנים שיכולים לשחק בברנבאו, בקאמפ נואו, במילאן, בליברפול. יש שחקנים שנולדו לשחק על הבמות הגדולות ביותר, לשחק על חיים ומוות, וברנרדו הוא אחד מהם”.

כמובן שכהרגלו, גווארדיולה גם סיפק רגע ציני ומבדר. בתום ההתמודדות המאמן נראה משוחח עם יושקו גברדיול. כשנשאל על מה הם דיברו, פפ השיב: “דיברנו על איך קרואטיה, איך החגים”. אחר כך המשיך באופן ישיר לכתב שראיין אותו: “אתה אוהב את התשובה שלי? יופי. מה שאמרתי זה שקר, אבל זה לא משנה נכון?”.

