רונאלדו כבר מאחוריו: משמעות הצמד של הולאנד

את זה שארלינג הולאנד הוא תופעה מיוחדת כבר כולם יודעים. ולמרות זאת, הענק הנורבגי ממשיך להרשים בכל פעם מחדש. מנצ’סטר סיטי המשיכה בכושר הנהדר שלה גם היום (שבת) עם 0:3 על ווסטהם, כשהחלוץ סיים עם צמד שהגדיל את מספריו והביא אותו לשבור שיאים חדשים.

ראשית, הולאנד העלה את התכולים ליתרון 0:1 ב-10 מתוך 17 משחקי הפרמייר ליג שלהם העונה. אף שחקן אחר לא כבש את שער הפתיחה ביותר מחמישה משחקים בליגה ב-2025/26.

בנוסף, לנורבגי יש 19 שערים בליגה האנגלית העונה וזה רק עד חג המולד, מדובר במספר הכיבושים הגבוה ביותר לפני חג המולד בעונה אחת בפרמייר ליג. הוא השווה שיא היסטורי, אותו קבעו בעבר אנדי קול בעונת 1993/94, קווין פיליפס בעונת 1999/00 ולואיס סוארס בעונת 2013/14.

אז הולאנד השווה שיאים של כוכבי עבר גדולים שעברו בממלכה, ולא רק השווה, אלא גם עקף. שערו השני בניצחון של הסיטיזנס על הפטישים, היה שערו ה-104 בפרמייר ליג, מה שאומר שהוא עבר את 103 השערים של כריסטיאנו רונאלדו במרוץ, וב-122 משחקים פחות.