גולר, רודריגו ואמבפה בהרכב של ריאל מדריד

ריאל מדריד חזרה לנצח במשחק האחרון בלה ליגה, כשהערב (שבת) ב-22:00 היא מארחת את סביליה במסגרת המחזור ה-17 ומצפה להמשיך באותו הכיוון. אחרי תקופה לא פשוטה, נראה שהבלאנקוס מתחילים לעלות על דרך חדשה, עליה הם צריכים להישאר כדי לא להתרחק מדי מברצלונה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, פראן גארסיה, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, ויניסיוס, רודריגו וקיליאן אמבפה.

אמבפה שב-11 של הלבנים, רחוק שער אחד מלהשוות את השיא של כריסטיאנו רונאלדו, שמחזיק במספר הכיבושים הגבוה ביותר בשנה קלנדרית עבור ריאל מדריד עם 59 שערים. לצרפתי יש כרגע 58, כאמור גול אחד והוא משתווה לפורטוגלי, עם שני שערים ומעלה הוא כבר יעקוף את CR7 כשההתמודדות נגד האנדלוסים היא למעשה האחרונה של החבורה ממדריד ב-2025.