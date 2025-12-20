שמרה על מאזן מושלם: 1:4 למכבי ת"א על בית"ר

שבעה מבין תשעת משחקי המחזור ה-15 בליגת העל של שנתון נערים ג' נערכו היום (שבת). אז מה היה לנו? מכבי תל אביב ממשיכה בשלה - הפעם עם ניצחון 1:4 ביתי על בית"ר ירושלים, שעוזר לה להגדיל לשש את הפער ממכבי נתניה ולשמור על מאזן מושלם.

סגנית המוליכה נתניה, שהקפיצה לקבוצת נערים ב' את מלך שערי הליגה, דביר בן שלוש, סיימה ב-1:1 את משחק החוץ מול הפועל ירושלים. בחלק התחתון של הטבלה, הפועל באר שבע עדיין במקום האחרון המעשי (קריית שמונה מוחרגת מירידה), בני סכנין עדיין במקום הלפני אחרון עם יתרון שתי נקודות על פני הקבוצה הדרומית, זאת למרות ששתי הקבוצות לא הפסידו במשחקיהן. בן של אגדת עבר כבש צמד שערים, על כך בהמשך הכתבה. המחזור ה-15 יושלם בימים הקרובים עם שני משחקי השלמה, שישלימו את פאזל המשחקים.

המשחק המרכזי של המחזור נערך במגרש קריית שלום בת"א, שם אירחה מכבי ת"א, המוליכה בעלת המאזן המושלם, את בית"ר ירושלים - שמדורגת במקום החמישי בטבלה, אך במרחק ניכר ומשמעותי מהפסגה. כמו 14 קבוצות אחרות, החניכים של משה מור קיוו להיות אלה שמצליחים לקטוע את המאזן המושלם של הצהובים, אך הקבוצה של עידן ביטון הצליחה להתגבר על ספיגה מוקדמת ולנצח 1:4.

זיו מנור בפעולה על הקו (ראובן שוורץ)

משה מור (ראובן שוורץ)

רומי צחי עם הכדור (ראובן שוורץ)

שני שערים בנגיחה לאחר הגבהת קרן הובקעו ברבע השעה הראשונה: בדקה השביעית הגבהת קרן של בית"ר ירושלים הסתיימה בנגיחה של מארק בלסקי לרשת - 0:1 לירושלמים. בדקה ה-15 הגבהת קרן מרגלו של מוחמד עיסא מצאה את ראשו של עמית מירלי, שנגח לרשת וקבע 1:1.

בדקה ה-22 התבצע המהפך. מסירה של יהלי קטן מצאה את דניאל פרץ, מלך שערי מכבי ת"א, שסיים בבעיטה מהרחבה לרשת ובשער הליגה ה-21 שלו, קבע יתרון 1:2 לזכות המכבים. בדקה ה-53, מבצע אישי של עילאי היילה הסתיים בבעיטה מחוץ לרחבה לרשת הירושלמית - 1:3 לזכות מכבי ת"א. בדקה ה-76 עילאי היילה השלים צמד, הפעם לאחר שהסתער על כדור חוזר, בעט לרשת וקבע את תוצאת המשחק - 1:4 לזכות מכבי ת"א.

חגיגת השער של בית"ר ירושלים נערים ג' (ראובן שוורץ)

בן מנספורד (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (ראובן שוורץ)

עידן ביטון, מאמן מכבי ת"א, שהוביל בעונה שעברה את קבוצת שנתון 2010 לזכייה באליפות המדינה של שנתון נערים ג', כשלקבוצה מאזן הצלחה העומד על מעל 90 אחוזים, אמר בסיום: "אני מאוד שמח מהגישה ומהרצון שהשחקנים מראים כל פעם מחדש. הם עלו מחויבים, רעבים ושיחקו עם הרבה אופי. נמשיך לעבוד קשה, לפתח את השחקנים ואת הקבוצה כולה, ולהתקדם צעד צעד כדי לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו".

עידן ביטון (ראובן שוורץ)

יתר תוצאות המחזור

הפועל ירושלים - מכבי נתניה 1:1 (כבש לירושלים: נועם בלימן. כבש לנתניה: ליעד שרם).

מכבי פ"ת - מכבי חיפה 2:2 (כבשו לפ"ת: אליאב אוליאל, אביב גולן. כבשו לחיפה: מור ויינר, ג'וואד עלי)

הפועל ב"ש - הפועל כפ"ס 1:1 (כבש לב"ש: יהלי ביטון. כבש לכפ"ס: ניב סארוגטי).

מ.ס אשדוד - הפועל רעננה 2:3 (כבש לאשדוד: אורן ביטון - שלושער. כבש לרעננה: רואי ישי, איתי פוקס)

הפועל ראשל"צ - נווה יוסף 1:2 (כבשו לראשל"צ: עצמי, בן ששון. כבש לנווה יוסף: דניאל חלבי)

הפועל פ"ת - בני סכנין 2:2 (כבש לפ"ת: עדן בניון, בנו של יוסי בניון, - צמד, כבש לסכנין: עבדל רחמן טאפרה, ג'מאל זידאן).

הפועל ת"א - עירוני קרית שמונה (ראשון, 16:00, מתחם חודורוב - ת"א)

בני יהודה ת"א - הפועל חדרה (שני, 19:00, שכונת התקווה סינטטי - ת"א).