גלוך בהרכב אייאקס, דסה ושרי יפתחו בניימיכן

אייאקס וניימיכן ייפגשו הערב (שבת) ב-21:00 למשחק על המקום השלישי בליגה ההולנדית, במסגרת המחזור ה-17, כאשר על המגרש ישחק ישראל אחד בכל צד ועוד שחקן עם קשר ישראלי. מדובר כמובן על אוסקר גלוך, שפותח במדי אייאקס כשמולו יעמדו אלי דסה ואקס מכבי חיפה צ’ארון שרי, אשר שניהם ב-11 של ניימיכן.

מעבר לרוח הישראלית על כר הדשא, יש כאן קרב ישיר כאמור על המקום השלישי בטבלה. אייאקס עם 29 נקודות, ניימיכן עם נקודה אחת מתחת ומי שתנצח תסיים את המחזור במקום שמוביל בסיום העונה למוקדמות ליגת האלופות.

אחרי פתיחת עונה נוראית, מועדון הפאר מאמסטרדם התאושש ועם שלושה ניצחונות רצופים במפעל המקומי, רק שבצד השני הוא פוגש קבוצה לוהטת עוד יותר – ניימיכן, שעם חמישה ניצחונות ותיקו אחד בששת המשחקים האחרונים שלה בליגה.