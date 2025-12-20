יום שני, 22.12.2025 שעה 20:37
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4621-5217פ.ס.וו. איינדהובן1
3521-4217פיינורד2
3022-3217אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2722-2517כרונינגן5
2528-3116אלקמאר6
2521-2617טוונטה אנסחדה7
2323-2817אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2129-2517פורטונה סיטארד11
1927-1616אקסלסיור רוטרדם12
1929-2617גו אהד איגלס13
1938-2117זוולה14
1527-2017טלסטאר15
1431-1917וולנדם16
1444-2617הראקלס אלמלו17
1326-1617נאק ברדה18

גלוך בהרכב אייאקס, דסה ושרי יפתחו בניימיכן

המחזור ה-17 בהולנד יביא לנו הערב ב-21:00 משחק מסקרן על המקום השלישי, לצד נציגות ישראלית מכובדת וגם את אקס מכבי חיפה. כולם ב-11 משני הצדדים

|
אלי דסה ואוסקר גלוך (IMAGO)
אלי דסה ואוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס וניימיכן ייפגשו הערב (שבת) ב-21:00 למשחק על המקום השלישי בליגה ההולנדית, במסגרת המחזור ה-17, כאשר על המגרש ישחק ישראל אחד בכל צד ועוד שחקן עם קשר ישראלי. מדובר כמובן על אוסקר גלוך, שפותח במדי אייאקס כשמולו יעמדו אלי דסה ואקס מכבי חיפה צ’ארון שרי, אשר שניהם ב-11 של ניימיכן.

מעבר לרוח הישראלית על כר הדשא, יש כאן קרב ישיר כאמור על המקום השלישי בטבלה. אייאקס עם 29 נקודות, ניימיכן עם נקודה אחת מתחת ומי שתנצח תסיים את המחזור במקום שמוביל בסיום העונה למוקדמות ליגת האלופות.

אחרי פתיחת עונה נוראית, מועדון הפאר מאמסטרדם התאושש ועם שלושה ניצחונות רצופים במפעל המקומי, רק שבצד השני הוא פוגש קבוצה לוהטת עוד יותר – ניימיכן, שעם חמישה ניצחונות ותיקו אחד בששת המשחקים האחרונים שלה בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */