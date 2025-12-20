נערים ב': סיכום משחקי היום בליגת העל

החלק הראשון של המחזור ה-15 בליגת העל של שנתון נערים ב' הגיע לסיומו. שישה מבין תשעת משחקי המחזור נערכו היום (שבת). משחקי היום יינעלו במשחק בו בית"ר ירושלים תארח בשעה 20:30 את הפועל פ"ת. עוד שני משחקים, שייערכו מחר ובהם יתארחו קבוצות "צו פיוס", ינעלו את המחזור. אז מה בתפריט? בן של מאמן מצליח - שכבש צמד שערים, במשחק שבו שחקן היריבה כבש שלושער, התזוזות בצמרת, הסטטוס קוו בתחתית ועוד.

עירוני קרית שמונה - מכבי חיפה 5:1

במשחק שנעל את משחקי היום, הצליחה מוליכת הטבלה לנצח בהפרש גבוה בנקודה הצפונית ביותר בליגה, בכך הצליחו חניכיו של אליעזר בן אהרון לשמור על מקום בפסגת הטבלה, עם יתרון של שלוש נקודות על פני מכבי ת"א ומכבי פ"ת - שאותה היא הקדימה בזכות יחס שערים.

שער שכבש אדר פרדה העלה את מכבי חיפה ליתרון ראשון בדקה ה-21. במחצית השניה שערים שכבשו: מוחמד שעבאן (47) ואריאל דורה (52) - מלך שערי הליגה עם 13 כיבושים, שילשו את היתרון החיפאי. שער שכבש המחליף המקומי, אדיר אביטן (67), צימק את היתרון החיפאי ל-3:1, אך לאחר מכן, שערים שכבשו צמד המחליפים, מהראן סאבא (70) ואדריאן בלוט (78), סגרו עניין והעניקו למכבי חיפה ניצחון גדול.

מכבי ת"א - בני יהודה ת"א 1:2

משחק הדרבי התל אביבי הסתיים בניצחונה של סגנית המוליכה על האורחת ממרכז הטבלה. לירז יונטנוב (12) העלה את המכבים ליתרון בדקה ה-12, שער של מילו ברונשטיין (68) הכפיל את היתרון הצהוב. שער שכבש בדקה ה-71 קפטן האורחת, רואי ארנטל, קבע את תוצאת המשחק - 1:2 לזכות חניכיו של יהונתן סופר.

שחקני נערים ב' של מכבי תל אביב חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל רעננה - מכבי פ"ת 0:1

הקבוצה מהשרון, המודרכת ע"י ניב אוזן - שהחל את העונה בקבוצת נערים א' של מ.ס אשדוד, חתומה על התוצאה של השבת. שער שכבש בדקה ה-55 דניאל קדוש, המגן הימני, עשה את ההבדל והעניק לרעננה ניצחון 0:1, שמשפר את מעמדה בחלק העליון של מרכז הטבלה, בעוד שמכבי פ"ת מתרחקת כדי שלוש נקודות מהפסגה.

הפועל ר"ג - הפועל ת"א 3:1

ניצחון חשוב לחניכים של אופיר אמסטרדמר, שנותרו במקום הרביעי בטבלה ושומרים על פער של שבע נקודות מהפסגה. נועלת הטבלה נותרה במרחק של ארבע נקודות מהמקום הלפני אחרון בטבלה, המוביל בתום העונה למשחק המבחן על הישארות בליגה.

הפועל תל אביב נערים ב' (באדיבות המועדון)

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, הפועל ת"א נכנסה להילוך גבוה. צמד שערים שכבש אדסו אלמו (54,64) - שעלה לראשות טבלת מלך השערים, העניק לה יתרון 0:2. בהמשך היה זה זמן המחליפים לכבוש: שער שכבש שליו ברי (71) צימק את היתרון התל אביבי ל-2:1, אך המילה האחרונה הייתה של שון מיירין, שכבש שער ניצחון בתוספת הזמן.

מ.ס אשדוד - מכבי נתניה 5:3

שלושער שכבש רוי אביטן לזכותה של מ.ס אשדוד לא הספיקו כדי לעזור למ.ס אשדוד, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה, לצאת עם נקודות מהמשחק הזה. למזלה של אשדוד, הפועל ר"ג, נועלת הטבלה, הפסידה גם היא, והפער ביניהן נותר ארבע נקודות.

מחצית ראשונה תכליתית של מכבי נתניה בראשותו של הקשר, הלל קוז'וק, בנו של רן - מאמן קבוצת הבוגרים של הפועל באר שבע, סללה את הדרך לניצחון. צמד שכבש קוז'וק (4,33), שהכפילו את מאזן שעריו העונתי בתוך 29 דקות, העניקו לנתניה יתרון 0:2 בתום המחצית הראשונה.

אשדוד אמנם פתחה את המחצית עם שער מצמק בבעיטת פנדל, אך שתי דקות לאחר מכן שער שכבש יובל נח העלה את נתניה ליתרון 1:3. אשדוד צימקה שוב בדקה ה-60, אך שער שכבש המחליף, אורן נחמיאס (62) - מלך שערי נתניה, העלה את האורחים ליתרון 2:4. שער שכבש בתוספת הזמן המחליף, מוחמד אבו אחמד, סגר עניין.

הפועל ראשל"צ - הפועל באר שבע 0:1

הפועל ראשל"צ, העולה החדשה, מצליחה להתקדם לעבר מרכז הטבלה, בזכות ניצחון על קבוצה, שהקדימה אותה בארבע נקודות לפני המשחק. שער שכבש שגיא עולי בדקה ה-30 העניק לשחקניו של עופר בכר ניצחון חשוב.

תוצאה נוספת:

הפועל פ"ת - בית"ר ירושלים 2:6 (כבשו לפ"ת: טדי וולדמיכאל - צמד, איברהים סומהורו, אלון קינדלר ואביעד מור. כבשו לי-ם: מאור רחמים ומאור יהודה.

משחקי יום ראשון

הפועל ירושלים - מ.כ נהלל יזרעאל (13:50, אבו גוש)

הפועל חדרה - הפועל רמת השרון (15:30, הסינטטי בחדרה)