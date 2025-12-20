יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"מי שמנסה לתפוס טרמפ על הפועל הוא זה שמסית"

לאחר התגובה החריפה של בן גביר לקריאות אוהדי הקבוצה, היא השיבה לגבי האירועים: "משטרת ישראל היא לא האויב, מגנים בתוקף כל גילויי אלימות כלפיה"

|
אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

לאחר התגובה החריפה של השר לביטחון איתמר בן גביר בנוגע לקריאות מוות של אוהדי הפועל תל אביב כלפיו, כלפי מפכ”ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף, כמו גם קריאות “נאו-נאצים” למשטרה לטענת בן גביר, בהפועל הגיבו בנוגע לנושא.

בהודעה נכתב: “כפי שאמרנו לפני המשחק, משטרת ישראל היא לא האויב של הפועל תל אביב ואנו מגנים בתוקף כל גילויי אלימות כלפי המשטרה ובכלל. כולם נהנו היום מאווירה טובה וחוויית כדורגל נהדרת באצטדיון בלומפילד, עם הרבה משפחות ועידוד נהדר.

“כל האנשים שמנסים לתפוס טרמפ על הפועל תל אביב ולצייר את המועדון כמעודד אלימות והסתה, הם אלה שמסיתים באמת ורק מלבים את האש במקום להרגיע. אנחנו כאן בשביל להתעסק בכדורגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */