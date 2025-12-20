יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:55
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

שי אליאס בהרכב הפועל ב״ש במקום קאנגווה

הקשר יחליף את הכוכב שיצא לאליפות אפריקה, ויעלה ב-11 לצד ונטורה ופרץ. גנאח, ביטון וזלאטנוביץ׳ בהתקפה. עידו שרון יפתח בין הקורות בטבריה מנגד

|
שי אליאס (רדאד ג'בארה)
שי אליאס (רדאד ג'בארה)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 יימשך הערב (שבת, 19:30) עם מפגש מסקרן באצטדיון בראל, שם עירוני טבריה מארחת את הפועל באר שבע.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג׳יבריל דיופ, מתן בלטקסה, הלדר לופס, שי אליאס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ׳.

הרכב טבריה: עידו שרון, אנדריי באצ׳ו, רון אונגר, סאמביניה, אלי בלילתי, דניאל גולאני, ניב גוטליב, פיראס אבו עאקל, דוד קלטינס, ירין סוויסה ואיתמר שבירו.

סיבוב שלם המוליכה מעדה רק שלוש פעמים והיא תשמח לשחזר הישג שכזה, כשהיא פתחה את הסיבוב השני עם ניצחון חד וחלק על מכבי נתניה וכעת היא רוצה להמשיך בכושר. עם זאת, רן קוז’וק מנסה להתסדר ללא קינגס קאנגווה, שמפספס כעת משחק ראשון ויחמיץ עוד כמה בגלל אליפות אפריקה.

בצד השני, הצפוניים אמנם כן מעל הקו האדום, אבל בלי הרבה אוויר לנשימה והם צמאים לנקודות כשחוף המבטחים לא מובטח בכלל. במחזור הקודם לאלירן חודדה וחניכיו היה צ’אנס לטפס ולערער את הפועל חיפה, אך הקבוצה מהכרמל חגגה וטבריה הסתבכה מעט.

אי אפשר שלא להזכיר את המשחק בין הפועל באר שבע לעירוני טברייה בסיבוב הראשון, במסגרת המחזור השני. אצטדיון טרנר חווה 0:7 מהדהד של האדומים עם צמד של קינגס קאנגווה, צמד של איגור זלאטנוביץ’ ושערים של דן ביטון, הלדר לופס וזאהי אחמד.

