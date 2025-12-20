יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:55
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

בן גביר: בית המשפט התיר את דמם של השוטרים

השר לביטחון לאומי בהודעה רשמית לאחר שנשמעו קללות כלפיו וכלפי המפכ"ל וממ"ז ת"א ביציע הפועל ת"א: "אתן גב לכל פעולה נגד פורעי החוק האנרכיסטים"

|
אוהדי הפועל תל אביב במפגן החולצות שעוררו סערה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב במפגן החולצות שעוררו סערה (רדאד ג'בארה)

בעקבות פסיקת בג”ץ למתן צו ביניים שאישר את הכנסת חולצות המחאה של הפועל תל אביב, הקבוצה ניצחה היום (שבת) את בני ריינה כשברקע נשמעו מיציעי הקבוצה קריאות מוות לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, למפכ”ל המשטרה דני לוי ולמפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף. לטענת בן גביר, אף היו קריאות “נאו-נאצים” כלפי השוטרים.

בתגובה הוציא בן גביר תגובה חריפה והתייחס גם לנושא החולצות: “בית המשפט העליון התיר את דמם של השוטרים שמגנים על המדינה, אבל אני אמשיך לתת גב לכל פעולה נגד פורעי החוק האנרכיסטים שמחריבים את המדינה.

“לא כל אוהדי הפועל אנרכיסטים, אבל אני מתפלא על הנהלת הקבוצה וראשיה ששותקים שתיקה רועמת נוכח ההנהגות המכוערת של חלק משמעותי מאוהדי הקבוצה שיושבים ביציע ושונאים גיבורי ישראל כמו רני גוילי, שוטר יס”מ שנלחם למען כולנו, ועוד עשרות אלפי שוטרים שעושים 24/7 בשביל כולנו”.

