בן גביר: בית המשפט התיר את דמם של השוטרים

בעקבות פסיקת בג”ץ למתן צו ביניים שאישר את הכנסת חולצות המחאה של הפועל תל אביב, הקבוצה ניצחה היום (שבת) את בני ריינה כשברקע נשמעו מיציעי הקבוצה קריאות מוות לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, למפכ”ל המשטרה דני לוי ולמפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף. לטענת בן גביר, אף היו קריאות “נאו-נאצים” כלפי השוטרים.

בתגובה הוציא בן גביר תגובה חריפה והתייחס גם לנושא החולצות: “בית המשפט העליון התיר את דמם של השוטרים שמגנים על המדינה, אבל אני אמשיך לתת גב לכל פעולה נגד פורעי החוק האנרכיסטים שמחריבים את המדינה.

“לא כל אוהדי הפועל אנרכיסטים, אבל אני מתפלא על הנהלת הקבוצה וראשיה ששותקים שתיקה רועמת נוכח ההנהגות המכוערת של חלק משמעותי מאוהדי הקבוצה שיושבים ביציע ושונאים גיבורי ישראל כמו רני גוילי, שוטר יס”מ שנלחם למען כולנו, ועוד עשרות אלפי שוטרים שעושים 24/7 בשביל כולנו”.