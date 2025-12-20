קוג'ו וסלמן בהרכב סכנין, אג'יי ובאטום באשדוד

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 יימשך הערב (שבת, 18:30) עם מפגש מסקרן באצטדיון דוחא, שם בני סכנין מארחת את מ.ס אשדוד.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, חסן חילו, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מת’יו קוג’ו וארתור מירניאן.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יסקי, לני נאנג'יס, איברהים דיאקיטה, עמנואל אג'יי, מאור ישילירמק, מוחמד עאמר, שלו הרוש, כרים קימבידי, רועי גורדנה, איליי טמם, וז’אן פלורן באטום.

שרון מימר (חג'אג' רחאל)

משחק על המקום השביעי, כך אפשר להגיד זאת. בני סכנין במקום השמיני עם 17 נקודות והצליחה לברוח מהתחתית, כשהיא תנסה לעקוף את היריבה שלה הערב ומעל הכל להתאושש מההפסד הכואב לבית”ר ירושלים, כשהיא נכנעה בטדי עם 2:1 בתוספת הזמן מצמד של עדי יונה.

בצד השני, חיים סילבס והשחקנים שלו רוצים להיצמד שוב למכבי נתניה והפועל תל אביב, ובעיקר לא לאבד גם את המקום השביעי. הדרומיים לא ניצחו ארבעה משחקים, אך כן יש לציין ששניים מהם הסתיימו בתיקו נגד הפועל ב”ש ומכבי ת”א, רק שיש גם לציין הפסד להפועל ירושלים במחזור הקודם.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)

שתי הקבוצות נפגשו העונה בליגה במסגרת המחזור השני, שם דווקא באצטדיון הי”א בני סכנין חגגה עם 1:2. ארתור מריניאן כבש כבר אחרי שלוש דקות ועדן שמיר הכפיל בדקה ה-13, כשז’אן באטום צימק את התוצאה בדקה ה-39, אך שם הגולים נגמרו ושרון מימר אסף שלוש בעיר הנמל.