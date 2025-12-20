יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:02
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2214-2614מכבי חיפה5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

יונתן כהן וקוסטה ב-11 של פ"ת, אברהם אצל ק"ש

ב:18:30: עומר פרץ יעלה עם השניים בחוד בתוספת של קליי, כשגם סונגה ודגני בפנים. האורחת בחלק הקדמי עם אוגריסה ואבו רומי, כשבנבנישתי יפתח בקישור

|
יונתן כהן (שחר גרוס)
יונתן כהן (שחר גרוס)

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 יימשך היום (שבת) עם מפגש מסקרן באצטדיון שלמה ביטוח, שם הפועל פתח תקווה מארחת את עירוני קריית שמונה.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, רועי דוד, בוני אמיאן, צ’יפיוקה סונגה, קליי, יונתן כהן ומארק קוסטה.

הרכב הפועל ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, שי בן דוד, איציק שולמייסטר, כריסטיאן מרטינס, אופיר בנבנישתי, אביב אברהם, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

שתי הקבוצות צמודות מאוד בטבלה כאשר למלאבסים יש 14 נקודות ולצפוניים 13, כך שמי שתנצח את המשחק תסיים מעל השנייה. חניכיו של עומר פרץ בכושר טוב אחרי שאמנם ספגו ממכבי ת”א בתוספת הזמן, אך הצליחו לרשום 2:2 לא פשוט בכלל בבלומפילד.

אפשר לומר שזה מפגש בין שתי קבוצות שמשחקות כדורגל נהדר, אך קצב צבירת הנקודות לא תואם ליכולת. שי ברדה יודע שהגיע הזמן להביא נקודות, כאשר הפסד יסבך אותו מאוד כשהפועל ירושלים החלה לצבור מומנטום ולהלחיץ את שאר היריבות בתחתית.

שתי הקבוצות נפגשו העונה במסגרת המחזור השני של הליגה, ואמנם מדובר בשני מאמנים שמשחקים כדורגל התקפי, אך ההתמודדות הזו באצטדיון בנתניה נגמרה ב-0:0 מאכזב מאוד וכעת עומר פרץ ושי ברדה מכל צד ינסו לתקן את זה עם שלוש נקודות יקרות מאוד.

