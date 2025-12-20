יונתן כהן וקוסטה ב-11 של פ"ת, אברהם אצל ק"ש

ליגת העל כבר פתחה סיבוב שני ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים של העונה, כשכעת כבר יש תמונת מצב לגבי מי מתמודדות לאליפות, מי על פלייאוף ומי על ירידה. המחזור ה-15 יימשך היום (שבת) עם מפגש מסקרן באצטדיון שלמה ביטוח, שם הפועל פתח תקווה מארחת את עירוני קריית שמונה.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, רועי דוד, בוני אמיאן, צ’יפיוקה סונגה, קליי, יונתן כהן ומארק קוסטה.

הרכב הפועל ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, שי בן דוד, איציק שולמייסטר, כריסטיאן מרטינס, אופיר בנבנישתי, אביב אברהם, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

שתי הקבוצות צמודות מאוד בטבלה כאשר למלאבסים יש 14 נקודות ולצפוניים 13, כך שמי שתנצח את המשחק תסיים מעל השנייה. חניכיו של עומר פרץ בכושר טוב אחרי שאמנם ספגו ממכבי ת”א בתוספת הזמן, אך הצליחו לרשום 2:2 לא פשוט בכלל בבלומפילד.

אפשר לומר שזה מפגש בין שתי קבוצות שמשחקות כדורגל נהדר, אך קצב צבירת הנקודות לא תואם ליכולת. שי ברדה יודע שהגיע הזמן להביא נקודות, כאשר הפסד יסבך אותו מאוד כשהפועל ירושלים החלה לצבור מומנטום ולהלחיץ את שאר היריבות בתחתית.

שתי הקבוצות נפגשו העונה במסגרת המחזור השני של הליגה, ואמנם מדובר בשני מאמנים שמשחקים כדורגל התקפי, אך ההתמודדות הזו באצטדיון בנתניה נגמרה ב-0:0 מאכזב מאוד וכעת עומר פרץ ושי ברדה מכל צד ינסו לתקן את זה עם שלוש נקודות יקרות מאוד.