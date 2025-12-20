לא מצליחה להתרומם: 2:2 בין צ'לסי לניוקאסל

המחזור ה-17 בפרמייר ליג נפתח היום (שבת) במשחק מוקדם מרתק בין ניוקאסל וצ’לסי שבו אף קבוצה לא יכולה לצאת מרוצה, כשהן נפרדו ב-2:2.

המשחק נפתח בצורה נפלאה עבור המגפייז. ניק וולטמאדה שירד בכושרו במשחקים האחרונים חזק ובענק עם צמד שערים בדקות 4 ו-20 שהעניק יתרון מבטיח בפתיחה.

למרות זאת, ריס ג’יימס צימק בכדור חופשי בדקה ה-49 וז’ואאו פדרו קיבל כדור ארוך מהשוער רוברט סאנצ’ס ואיזן ל-2:2. המשחק המשיך להיות קצבי עם הרבה מצבים, אך אף קבוצה לא הצליחה לסגור את הסיפור בדרך לחלוקת נקודות.

בסוף, שתי הקבוצות לא יצאו מרוצות. צ’לסי רצתה לשים את התקופה הרעה מאחוריה לאחר הניצחון על אברטון, אך לא הצליחה לצבור מומנטום. ניוקאסל מנגד נותרה בחלק התחתון של הטבלה בפרמייר ליג.