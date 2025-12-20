יום שבת, 20.12.2025 שעה 18:08
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3416-3816מנצ'סטר סיטי2
3317-2516אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2615-2016קריסטל פאלאס5
2626-3016מנצ'סטר יונייטד6
2624-2616ליברפול7
2617-1916סנדרלנד8
2419-1816אברטון9
2323-2516ברייטון10
2322-2317ניוקאסל11
2221-2516טוטנהאם12
2128-2516בורנמות'13
2026-2316פולהאם14
2025-2216ברנטפורד15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1332-1916ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

לא מצליחה להתרומם: 2:2 בין צ'לסי לניוקאסל

הבלוז לא ידעו לייצר מומנטום מחדש אחרי התקופה הרעה ואיבדו שוב נקודות, כשמגפייז נותרו בחלק התחתון של הטבלה. צמד לוולטמאדה, ג'יימס ופדרו איזנו

|
לואיס הול ופדרו נטו במאבק (IMAGO)
לואיס הול ופדרו נטו במאבק (IMAGO)

המחזור ה-17 בפרמייר ליג נפתח היום (שבת) במשחק מוקדם מרתק בין ניוקאסל וצ’לסי שבו אף קבוצה לא יכולה לצאת מרוצה, כשהן נפרדו ב-2:2.

המשחק נפתח בצורה נפלאה עבור המגפייז. ניק וולטמאדה שירד בכושרו במשחקים האחרונים חזק ובענק עם צמד שערים בדקות 4 ו-20 שהעניק יתרון מבטיח בפתיחה.

למרות זאת, ריס ג’יימס צימק בכדור חופשי בדקה ה-49 וז’ואאו פדרו קיבל כדור ארוך מהשוער רוברט סאנצ’ס ואיזן ל-2:2. המשחק המשיך להיות קצבי עם הרבה מצבים, אך אף קבוצה לא הצליחה לסגור את הסיפור בדרך לחלוקת נקודות.

בסוף, שתי הקבוצות לא יצאו מרוצות. צ’לסי רצתה לשים את התקופה הרעה מאחוריה לאחר הניצחון על אברטון, אך לא הצליחה לצבור מומנטום. ניוקאסל מנגד נותרה בחלק התחתון של הטבלה בפרמייר ליג.

