קבוצה בצרפת "תארח" כ-6,400 ק"מ מהבית שלה

משחקי גביע בכל מדינה נוטים לייצר מפגשי קצה מעניינים וסיפורים על קבוצות קטנות שמארחות במגרשים לא רגילים את היריבות מהליגה הבכירה, אך נראה כי במקרה של קבוצת גוסייה הצרפתית המצב יהיה אחר.

הקבוצה מגואדלופ, אי בים הקריבי שנחשב למחוז צרפתי, בכלל משחקת בליגה מקומית באי, אך בגביע נחשבת חלק מהליגות בצרפת. היא פוגשת את לוריין מהליגה הצרפתית הראשונה, אך בגלל חוקי ההתאחדות הצרפתית שקובעים כי המשחקים חייבים להתקיים על בגבולות של המדינה ולא במחוזות מעבר לים, היא תצטרך לנדוד.

הנדידה הזו תהיה לא פשוטה. גוסייה “תארח” באצטדיון רוברט בובין בפרברי העיר פאריס, אשר נמצא במרחק של כ-6,400 ק”מ מביתה, מרחק ששווה ערך ל-15 פעמים אורכה של ישראל.

לשמחתה, בגלל החוקים של ההתאחדות הצרפתית היא תממן את עלויות הנסיעה, אך זה יהיה מסע לא פשוט בכלל שייקח כמה ימים לכיוון לקבוצה הקטנה מהאי גואדלופ. היא תקווה כי הדבר ישתלם בניסיון לעבור את שלב 64 האחרונות.