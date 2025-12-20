יום שבת, 20.12.2025 שעה 16:47
נערים א': ניצחונות חלקים לתל אביביות

מכבי ת"א שומרת על מאזן מושלם אחרי 0:4 ביתי על הפועל באר שבע, הפועל ת"א נושפת בעורפה עם ניצחון 0:3 ברעננה. ניצחון גדול למכבי נתניה על סכנין

שחקני מכבי תל אביב בנערים א' מאושרים (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב בנערים א' מאושרים (רועי כפיר)

משחק שלישי בשבוע אחד לרוב קבוצות ליגת העל של שנתון נערים א'. לאחר מחזור אמצע השבוע יצא לדרך המחזור ה-14, כשלאחר תקופה ממושכת, כל המשחקים ייערכו ביום משחקים אחד שיינעל בשעת ערב מאוחרת, עם סיומם של המשחקים בין מ.ס אשדוד לבית"ר טוברוק נתניה (20:00, הסינטטי באשדוד) ובין הפועל חדרה לבית"ר ירושלים (20:30, הסינטטי בחדרה). שלושת המשחקים שהחלו את מחזור המשחקים הסתיימו בהכרעה ברורה לצד הקבוצות המנצחות, שהרבו להבקיע ושמרו על רשת נקיה. כתבה זו תתעדכן בהתאם להתפתחויות במגרשים.

מכבי ת"א - הפועל באר שבע 0:4

מחצית ראשונה ללא שערים ייתכן שגרמה לשחקני קבוצת מרכז הטבלה של הפועל באר להאמין, שביכולתם להיות אלה שמצליחים לקטוע את המאזן המושלם של מכבי ת"א, אך גם הקבוצה מבירת הנגב לא הצליחה לעמוד מול העוצמה ההתקפית של מוליכת הטבלה, שמודרכת ע"י ארז בלפר, גם לאחר 14 מחזורי ליגה שומרת על מאזן מושלם.

ארז בלפר (חגי מיכאלי)ארז בלפר (חגי מיכאלי)

שער עצמי שכבשה האורחת מהדרום בדקה ה-50 נתן את האות לבאות. חמש דקות לאחר מכן, ביראלי מלאקו, שעלה כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה, כבש שער שהכפיל את יתרונה של מכבי ת"א ל-0:2. משחק רביעי ברציפות שמלאקו כובש, מאזנו עומד על תשעה שערים בכל המסגרות. רוני האוזי, שכבש באמצע השבוע צמד שערים במשחק מול בית"ר טוברוק, המשיך במלאכת כיבוש הצמדים גם היום, שערים שכבש בדקות ה-76 וה-86, הכפילו שוב את יתרונה של מכבי ת"א - הפעם ל-0:4. גם רוני האוזי עומד על מאזן של תשעה שערים בכל המסגרות.

הפועל רעננה - הפועל ת"א 3:0

הפועל ת"א, ששומרת על המקום השני בזכות ניצחון חלק במשחק חוץ מאתגר מול הרביעית בטבלה. שחקניו של אוהד אשכנזי זכו בניצחון חמישי ברציפות, כשבמקביל הם קוטעים רצף של ארבעה ניצחונות של הקבוצה המארחת. הפועל ת"א נותרה מרוחקת שש נקודות ממכבי ת"א. 

שחקני הפועל ת"א נערים אשחקני הפועל ת"א נערים א' בטירוף (ראובן שוורץ)

סער ממן (27) ויובל שוץ (40) העניקו לאורחים יתרון 0:2 בתום המחצית הראשונה. במהלך המחצית השנייה עלה כמחליף בהפועל ת"א יובל בן משה, שכבש באמצע השבוע בניצחון 2:3 על הפועל חדרה - והיום התכבד בכיבוש שער הניצחון בדקה ה-81.

מכבי נתניה - בני סכנין 0:5

קבוצת מרכז הטבלה של מכבי נתניה, המודרכת ע"י יובל עקיבא, משפרת עמדות בחלק העליון של הטבלה, בזכות ניצחון 0:5 על בני סכנין, שבאמצע השבוע ניצחה 2:3 את מ.ס אשדוד, אך בעקבות התבוסה שבה למקום האחרון המעשי בליגה (קרית שמונה מוחרגת מירידה), כשאותה מקדימה בזכות יחס שערים מ.כ נהלל יזרעאל.

מכבי נתניה נערים אמכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

שער שכבש ליבי פסח (17) העלה את מכבי נתניה ליתרון 0:1. בדקה ה-60 שער שכבש חן שילה הכפיל את יתרונה של מכבי נתניה ל-0:2. שלוש דקות מאוחר יותר, מלך שערי הקבוצה, שליו ג'נח, כבש שער בבעיטת פנדל, שער מספר 12 ב-14 הופעות לבנו של קשר העבר, מאור ג'נח. בדקה ה-70 שער שכבש זוהר שגב העלה את המארחת ליתרון 0:4. בדקה ה-76 היה זה התור של אילון אמירה, שעלה כמחליף, לכבוש שער, שקבע את תוצאת המשחק.

