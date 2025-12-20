יום שבת, 20.12.2025 שעה 15:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"חופש הביטוי ניצח, אני היחיד שעמד בפרץ"

ח"כ דוידסון ל-ONE לפני משחקה של הפועל: "המשטרה לא ידעה איך לנהל את האירוע, שהיה צריך לעצור אותו מההתחלה. מזל למדינה ולדמוקרטיה שיש את בג"ץ"

|
אהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)
אהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)

בית המשפט הגבוה לצדק קיבל החלטה לתת צו ביניים ולאסור עד להכרעה בנושא על המשטרה שלא לאפשר לאוהדי הפועל תל אביב להגיע למשחקים עם החולצה המדוברת. לפני החלטת בג״ץ, מי שמאוד לא אהב את האיסור מהמשטרה היא חבר הכנסת סימון דוידסון.

דוידסון אוהד את האדומים והכריז שיגיע למשחק הבא של הקבוצה עם החולצה המדוברת בכוונה, אך לבסוף הוא בא היום (שבת) לבלומפילד כשהוא לא לובש אותה, זאת כי הרגיש שעם החלטת בית הדין חופש הביטוי הכריע ואין צורך להתסיס.

מה אתה אומר על האווירה שיש פה עם עניין החולצות ולמה אתה לא הגעת עם חולצה?
”היא נמצאת פה, אבל לא ראיתי לנכון לשים אותה כי בג”ץ כבר הכריע, חופש הביטוי ניצח והדמוקרטיה ניצחה. אין לי למה לשים את החולצה ולהתריס, את ההתרסה שלי כבר עשיתי, המפכ”ל יצא עליי והמשטרה, בסוף רציתי רק דבר אחד – שיאפשרו לכל אדם להיכנס לאירוע ספורט עם איזו חולצה שהוא רוצה. לא יכול להיות שבמדינה דמוקרטית יגידו לאדם להיכנס עם חולצה כזו ולשני עם חולצה אחרת, זה לא נראה טוב במדינה דמוקרטית, זה לא חופש ביטוי אמיתי ואני שמח על התוצאה הסופית שבג”ץ הכריע שאדם ייכנס עם איזו חולצה שהוא רוצה. לא כולם עם החולצות האלו, יש כאלה שרוצים לשים אותה ויש כאלו שלא, כל אחד עושה מה שהוא חושב, כרצונו, אין לי שום בעיה עם זה”.

דוידסון: לא ראיתי סיבה לבוא עם החולצה

בג”ץ נתן למשטרה סולם לרדת מהעץ?
”אני חושב שכן, המשטרה באמת לא ידעה איך לנהל את האירוע, זה התחיל מ-6 אוהדים, זה עבר למאות ואם בג”ץ היה אומר הפוך אז היית רואה כאן היום 10,000 חולצות כאלו ואולי 10,000 שלא נכנסים, אולי לא היה משחק, לא יודע מה היה קורה. אתה רואה פה שקט, ילדים, נשים, משפחות ומבוגרים והכל בסדר. לא יודע בשביל מה כל האירוע הזה היה. זה היה כל כך מיותר, למשטרה ולאוהדים, לא היה פה בעל בית לאירוע הזה, לא שמעתי את שר הספורט, לא את יריב לוין ולא אף אחד. אני היחיד שעמד בפרץ”.

שמענו שמיקי זוהר ביקש מהאוהדים לא להגיע עם החולצות.
”אבל זה אחרי כל האירוע ואחרי בג”ץ, אז הוא אמר מה שהוא אמר, בסדר, אבל היה צריך לעצור את האירוע הזה מההתחלה, לא להגיע בכלל לבג”ץ ולטירוף הזה, לצערי כולם טיפסו פה על עץ שלא ידעו איך לרדת ממנו. המזל שלנו במדינה שיש את בג”ץ, זה מזל לדמוקרטיה הישראלית, כמה חשוב הכלי הזה שבסוף אומר למשטרה איך להתנהל, גם לחברי הכנסת ולכל אזרח. אני רק מקווה שהאירוע יסתיים בלי אבוקות ואלימות, שייהנו מהכדורגל, שינצח מי שינצח אבל לפחות שיהיה יפה למדינת ישראל”.

סימון דוידסון. הגיע בלי החולצה (רדאד גסימון דוידסון. הגיע בלי החולצה (רדאד ג'בארה)

תחושה איך המשחק ייגמר?
”0:1 לבני ריינה, אני חושב שתהיה פה הפתעה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */