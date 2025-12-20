"חופש הביטוי ניצח, אני היחיד שעמד בפרץ"

בית המשפט הגבוה לצדק קיבל החלטה לתת צו ביניים ולאסור עד להכרעה בנושא על המשטרה שלא לאפשר לאוהדי הפועל תל אביב להגיע למשחקים עם החולצה המדוברת. לפני החלטת בג״ץ, מי שמאוד לא אהב את האיסור מהמשטרה היא חבר הכנסת סימון דוידסון.

דוידסון אוהד את האדומים והכריז שיגיע למשחק הבא של הקבוצה עם החולצה המדוברת בכוונה, אך לבסוף הוא בא היום (שבת) לבלומפילד כשהוא לא לובש אותה, זאת כי הרגיש שעם החלטת בית הדין חופש הביטוי הכריע ואין צורך להתסיס.

מה אתה אומר על האווירה שיש פה עם עניין החולצות ולמה אתה לא הגעת עם חולצה?

”היא נמצאת פה, אבל לא ראיתי לנכון לשים אותה כי בג”ץ כבר הכריע, חופש הביטוי ניצח והדמוקרטיה ניצחה. אין לי למה לשים את החולצה ולהתריס, את ההתרסה שלי כבר עשיתי, המפכ”ל יצא עליי והמשטרה, בסוף רציתי רק דבר אחד – שיאפשרו לכל אדם להיכנס לאירוע ספורט עם איזו חולצה שהוא רוצה. לא יכול להיות שבמדינה דמוקרטית יגידו לאדם להיכנס עם חולצה כזו ולשני עם חולצה אחרת, זה לא נראה טוב במדינה דמוקרטית, זה לא חופש ביטוי אמיתי ואני שמח על התוצאה הסופית שבג”ץ הכריע שאדם ייכנס עם איזו חולצה שהוא רוצה. לא כולם עם החולצות האלו, יש כאלה שרוצים לשים אותה ויש כאלו שלא, כל אחד עושה מה שהוא חושב, כרצונו, אין לי שום בעיה עם זה”.

דוידסון: לא ראיתי סיבה לבוא עם החולצה

בג”ץ נתן למשטרה סולם לרדת מהעץ?

”אני חושב שכן, המשטרה באמת לא ידעה איך לנהל את האירוע, זה התחיל מ-6 אוהדים, זה עבר למאות ואם בג”ץ היה אומר הפוך אז היית רואה כאן היום 10,000 חולצות כאלו ואולי 10,000 שלא נכנסים, אולי לא היה משחק, לא יודע מה היה קורה. אתה רואה פה שקט, ילדים, נשים, משפחות ומבוגרים והכל בסדר. לא יודע בשביל מה כל האירוע הזה היה. זה היה כל כך מיותר, למשטרה ולאוהדים, לא היה פה בעל בית לאירוע הזה, לא שמעתי את שר הספורט, לא את יריב לוין ולא אף אחד. אני היחיד שעמד בפרץ”.

שמענו שמיקי זוהר ביקש מהאוהדים לא להגיע עם החולצות.

”אבל זה אחרי כל האירוע ואחרי בג”ץ, אז הוא אמר מה שהוא אמר, בסדר, אבל היה צריך לעצור את האירוע הזה מההתחלה, לא להגיע בכלל לבג”ץ ולטירוף הזה, לצערי כולם טיפסו פה על עץ שלא ידעו איך לרדת ממנו. המזל שלנו במדינה שיש את בג”ץ, זה מזל לדמוקרטיה הישראלית, כמה חשוב הכלי הזה שבסוף אומר למשטרה איך להתנהל, גם לחברי הכנסת ולכל אזרח. אני רק מקווה שהאירוע יסתיים בלי אבוקות ואלימות, שייהנו מהכדורגל, שינצח מי שינצח אבל לפחות שיהיה יפה למדינת ישראל”.

סימון דוידסון. הגיע בלי החולצה (רדאד ג'בארה)

תחושה איך המשחק ייגמר?

”0:1 לבני ריינה, אני חושב שתהיה פה הפתעה”.