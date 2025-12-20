יום שבת, 20.12.2025 שעה 16:15
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1626-1617ולנסיה16
1520-1416אוססונה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

פליק: פשוט לא נתפס שראפיניה לא בהרכב השנה

לפני ויאריאל מחר ב-17:15 בערוץ ONE, מאמן ברצלונה בביקורת קשה: "ה-11 של פיפ"א - בדיחה". פדרי ייעדר: "לא ניקח סיכונים, נקווה שיהיה כשיר לדרבי"

|
פליק וראפיניה (IMAGO)
פליק וראפיניה (IMAGO)

לקראת המשחק של ברצלונה מול ויאריאל, אחד הנושאים המרכזיים שמרחפים מעל ההכנות של האלופה הוא מצבו של פדרי. הקשר לא התאמן עם הקבוצה בשל עומס, ובמועדון החליטו לנהוג בזהירות ולא לקחת סיכונים מיותרים, גם במחיר מנוחה במשחק הקרוב בלה סרמיקה מחר (ראשון, 17:15 בשידור חי בערוץ ONE), כשהמאמן האנזי פליק אישר במסיבת העיתונאים שהקשר לא ישחק, וסיים אותה בביקורת קשה על פיפ”א.

"ויאריאל קבוצה נהדרת עם הרבה איכות ושחקנים מוכשרים. אני אוהב לראות אותם משחקים. המאמן שלהם מדהים והם עושים עבודה מצוינת", אמר פליק לקראת המשחק. פדרי לא זמין. זה חלק מהכדורגל. הוא פצוע, ואנחנו מקווים שהוא יהיה מוכן למשחק הבא, נקווה שהוא יהיה מוכן לאספניול. הסיכון גבוה מאוד. הוא יכול לשחק, אבל הסיכון גבוה מאוד”.

האם תיתן לפרנקי דה יונג הזדמנות?
”מבחינתי חשוב שתהיה לקבוצה שליטה ויציבות. דה יונג שיחק כקשר אחורי ועשה עבודה נהדרת. הוא שחקן גדול, מאוד חשוב. הוא מעלה את הרמה של הקבוצה. יש לו את הגישה ואת המנטליות”.

פרנקי דה יונג (IMAGO)פרנקי דה יונג (IMAGO)

אתה תחתום על חידוש חוזה עד 2028?
“שנה היא זמן ארוך עבור מאמן בברצלונה. אנחנו מרגישים את האמון, וזה טוב להרגיש את זה. מבחינתי נהדר להיות כאן עוד שנה, אבל זה גם תלוי בנשיא. זה כל מה שאני יכול לומר. אני אוהב לעבוד במועדון הזה”.

זז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (רויטרס)

האם רוברט לבנדובסקי כשיר?
“לבדובסקי מוכן לשחק. הוא מרגיש טוב מאוד. אנחנו לא לוקחים סיכונים בגביע. הוא יכול לשחק, ואלה חדשות טובות”.

זו הייתה השנה הכי שמחה שלכם?
“זו הייתה שנה מדהימה, מלאה בהצלחות. התארים היו נהדרים, אבל אנחנו חייבים לשמור על הרמה הזו. זה מה שעלינו לעשות”.

עדיף לשחק בוויאריאל מאשר במיאמי?
“לא חשבתי על זה. אני שמח לשחק בוויאריאל. זו החלטה של הליגה ואני מקבל אותה”.

פליק סיכם את דבריו והפתיע: “יש משהו שרציתי לדבר עליו. נבחרת השנה של פיפ"א היא בדיחה. זה לא ייאמן שראפיניה לא נמצא בה. ההשפעה שלו הייתה אדירה. הוא היה מלך השערים של ליגת האלופות. זה פשוט לא ייאמן. והכי חשוב, ההשפעה שלו על המשחק. זו בדיחה. אני לא יכול להאמין שהוא לא שם. אחרי העונה הזו, הוא היה ראוי לכך. זה בלתי נתפס”.

