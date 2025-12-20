אלכסיס סאנצ'ס נזכר: מסי וניימאר לא האמינו לי

אלכסיס סאנצ'ס יבקר הערב (שבת, 22:00) את אצטדיון סנטיאגו ברנבאו עם סביליה. עבור הצ'יליאני מדובר ברגע שממלא אותו אושר גדול, אחרי שבאותו שבוע הפך לראשונה לאב יחד עם בת זוגו, הדוגמנית הרוסייה אלכסנדרה ליטבינובה, וגם חגג ביום שישי את יום הולדתו ה-37. עם חולצת ברצלונה, הקבוצה שבה שיחק במשך שלוש עונות בין 2011 ל-2014, הוא כבש שלושה שערים מול הלבנים.

שער אחד זכור במיוחד, גם בזכות היופי שלו וגם משום שחתם ניצחון של ברצלונה בקאמפ נואו. זה קרה ב-26 באוקטובר 2013, כשכבש בבעיטת הקפצה נהדרת לאחר שניצל את מיקומו הלא טוב של דייגו לופס. אלכסיס עלה מהספסל בדקה ה-70 וכבש את השער השני של הקבוצה שאומנה אז על ידי טאטה מרטינו בדקה ה-78. הצ'יליאני זוכר את הרגע לפרטי פרטים, כולל חגיגה סקרנית במיוחד לצד מסי וניימאר.

"אני רואה כדור שניימאר מחזיק, אני עושה תנועה אלכסונית, ואז אני רואה שהשוער יוצא קצת קדימה... אני עושה את הגול ואנחנו חוגגים יחד עם ניימאר וליאו מסי, והוא שואל אותי: רצית לבעוט ככה? כן ברור! הם לא האמינו לי שבעטתי ככה. רציתי להקפיץ. יצא שער יפה והוא נכנס להיסטוריה", סיפר אלכסיס סאנצ'ס בראיון.

אלכסיס סאנצ'ס וניימאר חוגגים (רויטרס)

השחקן הוותיק מטוקופייה שיחק במועדוני פאר אירופיים כמו אינטר, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, אך הוא מבהיר שאין כמו השנים שעבר בברצלונה, שם אומן על ידי פפ גווארדיולה וטיטו וילאנובה. "אני חושב שבאותו רגע כן, זו הייתה הקבוצה הטובה בעולם, זה היה תחילתו של הטיקי טאקה. כולם היו יושבים לראות את בארסה בטלוויזיה. שיחקנו כדורגל, היינו נכנסים למגרש והרגשנו כמו רשת אלחוטית, כאילו יש חיבור בלי לדבר. זה קרה לי גם בארסנל כששיחקתי עם אוזיל או סנטי קאסורלה. אבל אז פשוט עפתי", נזכר הכדורגלן הצ'יליאני.

אלכסיס סאנצ'ס, שהגיע בקיץ האחרון לאצטדיון סאנצ'ס פיחואן ושיחק 13 משחקים עם סביליה, בהם כבש שני שערים, רשם בסך הכל 141 הופעות במדי ברצלונה והבקיע 46 שערים. בשלוש העונות שלו במועדון זכה באליפות אחת, גביע אחד, שלושה סופר קאפ ספרדי, סופר קאפ אירופי אחד וגביע עולם למועדונים. בשנת 2014 הוא נמכר לארסנל תמורת 42 מיליון אירו, לאחר שברצלונה רכשה אותו מאודינזה ב-26 מיליון אירו.