ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1626-1617ולנסיה16
1520-1416אוססונה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

אלכסיס סאנצ'ס נזכר: מסי וניימאר לא האמינו לי

הצ'יליאני של סביליה ישחק ב-22:00 (ערוץ ONE) באצטדיון סנטיאגו ברנבאו ונזכר בהופעותיו עם ברצלונה מול ריאל: "כבשתי שער שנכנס לספרי ההיסטוריה"

|
ניימאר, אלכסיס ומסי (IMAGO)
ניימאר, אלכסיס ומסי (IMAGO)

אלכסיס סאנצ'ס יבקר הערב (שבת, 22:00) את אצטדיון סנטיאגו ברנבאו עם סביליה. עבור הצ'יליאני מדובר ברגע שממלא אותו אושר גדול, אחרי שבאותו שבוע הפך לראשונה לאב יחד עם בת זוגו, הדוגמנית הרוסייה אלכסנדרה ליטבינובה, וגם חגג ביום שישי את יום הולדתו ה-37. עם חולצת ברצלונה, הקבוצה שבה שיחק במשך שלוש עונות בין 2011 ל-2014, הוא כבש שלושה שערים מול הלבנים.

שער אחד זכור במיוחד, גם בזכות היופי שלו וגם משום שחתם ניצחון של ברצלונה בקאמפ נואו. זה קרה ב-26 באוקטובר 2013, כשכבש בבעיטת הקפצה נהדרת לאחר שניצל את מיקומו הלא טוב של דייגו לופס. אלכסיס עלה מהספסל בדקה ה-70 וכבש את השער השני של הקבוצה שאומנה אז על ידי טאטה מרטינו בדקה ה-78. הצ'יליאני זוכר את הרגע לפרטי פרטים, כולל חגיגה סקרנית במיוחד לצד מסי וניימאר.

"אני רואה כדור שניימאר מחזיק, אני עושה תנועה אלכסונית, ואז אני רואה שהשוער יוצא קצת קדימה... אני עושה את הגול ואנחנו חוגגים יחד עם ניימאר וליאו מסי, והוא שואל אותי: רצית לבעוט ככה? כן ברור! הם לא האמינו לי שבעטתי ככה. רציתי להקפיץ. יצא שער יפה והוא נכנס להיסטוריה", סיפר אלכסיס סאנצ'ס בראיון.

אלכסיס סאנצאלכסיס סאנצ'ס וניימאר חוגגים (רויטרס)

השחקן הוותיק מטוקופייה שיחק במועדוני פאר אירופיים כמו אינטר, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, אך הוא מבהיר שאין כמו השנים שעבר בברצלונה, שם אומן על ידי פפ גווארדיולה וטיטו וילאנובה. "אני חושב שבאותו רגע כן, זו הייתה הקבוצה הטובה בעולם, זה היה תחילתו של הטיקי טאקה. כולם היו יושבים לראות את בארסה בטלוויזיה. שיחקנו כדורגל, היינו נכנסים למגרש והרגשנו כמו רשת אלחוטית, כאילו יש חיבור בלי לדבר. זה קרה לי גם בארסנל כששיחקתי עם אוזיל או סנטי קאסורלה. אבל אז פשוט עפתי", נזכר הכדורגלן הצ'יליאני.

אלכסיס סאנצ'ס, שהגיע בקיץ האחרון לאצטדיון סאנצ'ס פיחואן ושיחק 13 משחקים עם סביליה, בהם כבש שני שערים, רשם בסך הכל 141 הופעות במדי ברצלונה והבקיע 46 שערים. בשלוש העונות שלו במועדון זכה באליפות אחת, גביע אחד, שלושה סופר קאפ ספרדי, סופר קאפ אירופי אחד וגביע עולם למועדונים. בשנת 2014 הוא נמכר לארסנל תמורת 42 מיליון אירו, לאחר שברצלונה רכשה אותו מאודינזה ב-26 מיליון אירו.

