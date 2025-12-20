כבוד: פלג רג'ואן אלוף העולם לנוער בגלישת רוח

פלג רג’ואן הוכתר לאלוף העולם לנוער בגלישת רוח. אתמול (שישי) הנציג הישראלי זכה במדליית הזהב בתחרות של האיגוד העולמי עד גיל 19 בווילאמורה שבפורטוגל, וכעת הוא יהיה חלק מנבחרת הבוגרים של גל פרידמן. במקביל, הצוות של זיו שטוב וליה שפתר זכה במדליית הכסף בדגם שייט מפרשיות ה-420.

רג’ואן, שכבר החל להתאמן עם הנבחרת הבוגרת בגלישת רוח, ניצח את התחרות העולמית לנוער. הוא הוביל לאורך כל שלבי התחרות וניצח בקלות, תוך שניצח חמישה שיוטים ב-IQ פויל וסיים במקום הראשון. בגיל 18, הנציג ממועדון השייט בחיפה סיים בראש הפודיום ויפנה לקריירת הבוגרים.

פלג רג'ואן על ראש הפודיום (Vilamoura Sailing)

עוד בתחרות העולמית לנוער, זיו שטוב וליה שפתר זכו במדליית הכסף בדגם שייט מפרשיות ה-420. השניים הבטיחו את המקום השני עוד לפני שיוט המדליות כאשר הובילו את התחרות עד לשיוט האחרון.