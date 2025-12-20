ההתאחדות מחריפה את הענישה: קבוצות ייסגרו

גל האלימות החמור במגרשי הילדים, הנערים והנוער נמשך ובהתאחדות לכדורגל מחליטים לעלות שלב. לאחר אירועים קשים שנרשמו גם אתמול (שישי) במשחקי הליגות הצעירות, בהתאחדות מתכוונים להחמיר עוד יותר את הענישה במאבק בתופעה, שהולכת ומתפשטת ומהווה בבואה מדאיגה של האלימות בחברה הישראלית כולה.

בהתאחדות לכדורגל מבהירים: הפעם לא יהיו הנחות. קבוצות שיהיו מעורבות באירועי אלימות עלולות להיסגר, ושחקנים יורחקו לצמיתות ללא פשרות וללא שיקולים זרים. כזכור, כבר בשבוע שעבר פרץ גל אלימות חסר תקדים במשחקי מחלקות הנוער. בעקבות זאת פרסמה ההתאחדות את דרישות הענישה המחמירות של תובע ההתאחדות, עו״ד גלעד ברגמן, שכללו הרחקות ממושכות ואף הפסקת פעילות. למרות זאת, האלימות לא פסקה והמשיכה גם במשחקים שנערכו אתמול כפי שפורסם באתר ONE.

מאחר שהמסר טרם חילחל לשטח לשחקנים, למאמנים, לקבוצות ואף להורים, יו״ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, נחוש להוביל מאבק חסר פשרות בתופעה. בנוסף, בהתאחדות רואים באלימות במגרשים תסמין ישיר של הקצנה חברתית, ומבהירים כי לא יאפשרו למגרשי הכדורגל להפוך לזירות קרב. במסגרת זו, צפויים צעדים חריפים במיוחד: סגירת קבוצות שמעורבות באלימות, הרחקת שחקנים לצמיתות, וענישה תקדימית שתעביר מסר חד וברור, האלימות לא תעבור.

עו”ד נעם ליובין, דיין בית הדין המשמעתי של ההתאחדות, אמר השבוע דברים חריפים במהלך הדיון בעניינה של קבוצת נערים ג’ של שמשון בני טייבה: "טרם אגזור את עונשם של הנאשמים, אציין כי גל האלימות ששטף את מגרשי מחלקות הנוער בסוף השבוע האחרון מהווה שיא של תופעה שהפכה בעת האחרונה למכת מדינה. מגרשי הכדורגל, בכל שכבות הגיל, הפכו בחלקם לזירות אלימות, התגוששות וונדליזם מתפרץ ובלתי נשלט – בהשתתפות שחקנים, בעלי תפקידים וקהל אוהדים.

מעבר לפגיעה הפיזית במותקפים, מדובר בפגיעה קשה בענף ובתדמיתו, ובהרחקת משפחות וילדים מהמשחק. איזה הורה יסכים לשלוח את בנו או בתו לזירת מאבק, שבה הם עלולים להיות מותקפים על ידי קהל או שחקני היריבה? הגיעה העת לומר די. הגיעה העת לנקוט צעדים מרחיקי לכת כדי לגדוע את התופעה. בית הדין יעשה כל שניתן, בכל כלי חוקי ומכאיב ככל שיידרש, כדי להבהיר לשותפים לאלימות, לתופעה הזו אין מקום והיא חייבת להיעלם”.

בהתאם לכך, בהתאחדות לכדורגל מסכמים: המאבק באלימות רק החל, והפעם, הולכים עד הסוף.