אלטמן יעבור מבחן כשירות, סונגה צפוי לפתוח

כשהיא סופרת רצף של עשרה משחקי ליגה ללא ניצחון, הפועל פתח תקווה תארח הערב (שבת, 18:30) את עירוני קריית שמונה לקרב תחתית חשוב בידיעה שהיא חייבת שלוש נקודות, גם כדי לברוח ליריבתה בתחתית וגם כדי להתקדם לעבר מרכז הטבלה.

ללא ג'וסלין טאבי הפצוע ונדב נידם המוצהב, מי שהפתיע ביממה האחרונה ועשוי להיכלל בסגל הוא הקשר האחורי תומר אלטמן, שנראה היה שייעדר, אך הצליח להתאמן אתמול ויעבור לפני המשחק מבחן כשירות שייקבע אם יוכל לשחק, כשההערכה היא שגם אם כן, הוא יפתח על הספסל.

למאמן עומר פרץ מספר התלבטויות: ההתלבטות הקבועה היא בעמדת המגן הימני בין נועם כהן לעידן כהן, כאשר במרכז ההגנה אוראל דגני עשוי לזכות למנוחה לטובתו של מתן גושה, אך ההערכה היא שבסופו של דבר זה שהראשון יפתח.

עומר פרץ (שחר גרוס)

בקישור, בוני אמיין ישמור על מקומו, כאשר גם רועי דוד צפוי לפתוח, אם כי מי שעשוי לזכות להזדמנות נדירה בהרכב הוא גולן בני, מגיבורי העלייה אשתקד, שפחות מקבל קרדיט העונה. קליי ויונתן כהן יפתחו, כשגם צ'אפיוקה סונגה ישוב מהרחקה ישירות ל-11 במקומו של טאבי.

בחלק הקדמי, מארק קוסטה, שכבש צמד בבלומפילד כמחליף, בצעד שייתן לו תקופת הזדמנות נוספת להוכיח שמקומו בקבוצה, ייאבק על המקום האחרון בהרכב עם שביט מזל, שסופסל במשחק האחרון.

ג'וסלין טאבי יורד. יהיה חסר (שחר גרוס)

"אחרי המשחק הסוער שהיה לנו בבלומפילד, אנחנו מגיעים למשחק בשבת במטרה ברורה להביא שלוש נקודות. אנחנו צריכים את הקהל שלנו, שייתן לנו את הגב ביציעים ואת הדחיפה כדי שנשיג את הניצחון שאנחנו כל כך מחכים לו", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

הרכב משוער: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני (מתן גושה), בוני אמיין, רועי דוד (גולן בני), יונתן כהן, צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה (שביט מזל).