ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

"אין במועדון שלנו כסף מתחת לשולחן, הכל חוקי"

חנא פרהוד, שהתפטר מאימון טירת הכרמל, טוען: "הקבוצה שהייתה לי בליגה ב’ הייתה יותר חזקה, איך קבוצות אחרות מחתימות שחקנים שאני יודע כמה דרשו?"

|
חנא פרהוד (חג'אג' רחאל)
חנא פרהוד (חג'אג' רחאל)

חנא פרהוד, מאמן הפועל טירת הכרמל מליגה א’, התפטר אתמול מתפקידו לאחר הפסד נוסף של הקבוצה, 4:0 להפועל מגדל העמק. פרהוד עזב את הקבוצה יחד עם עוזרו, כמיל בראנסי, וכעת בשיחה עם ONE הוא מתאר את המציאות המתרחשת מאחורי הקלעים בליגה השלישית.

“בתחילת השנה בנינו קבוצה מצליחה, הייתה קבוצה חזקה, אבל בגלל שעלינו לליגה א’, שבה יש מגבלות בקרה תקציבית, ואנחנו המועדון הכי מסודר שיש בליגה א’, כל השחקנים המשמעותיים עזבו את הקבוצה. נאלצנו לשחק עם סגל של ליגה ב’. אמרנו שתוך כדי תנועה נחזק את הקבוצה, אבל טירת הכרמל היא מועדון מסודר, אין כסף מתחת לשולחן. היינו צריכים לשחרר שחקנים בגלל תקציב מוגבל. אם אתה רוצה להביא שחקנים, צריך לשחרר שחקנים אחרים”.

“כל השחקנים הטובים כבר היו חתומים במקומות אחרים. עזוב את חנא, כל מאמן שיבוא, אם לא יביא 3–4 שחקנים, יהיה קשה לקבוצה לשרוד בליגה. אמרתי את זה גם אחרי שניצחנו: הקבוצה בליגה ב’ הייתה יותר טובה מהקבוצה בליגה א’. יש שחקנים צעירים ומוכשרים ששיחקו, אבל אתה מצפה שהוותיקים ימשכו אותם, ואצלנו זה היה הפוך, הצעירים סוחבים את הוותיקים”, הוסיף.

חנא פרהוד (צילום ועיבוד PERSPECTIVE)חנא פרהוד (צילום ועיבוד PERSPECTIVE)

למעשה, אתה טוען שיש מקומות שמשלמים בהם כסף מתחת לשולחן?
“אני רואה שחקנים שנמצאים בקבוצות אחרות, ניהלתי מולם משא ומתן, יודע מה הם מרוויחים, ומתפלא שקבוצות אחרות מצליחות להביא את אותם שחקנים. היו לי שלושה שחקנים שבכלל לא רצו לשמוע וחתמו במקום אחר. איך הפועל טירת הכרמל לא יכולה וקבוצות אחרות יכולות?”

“הפועל טירת הכרמל לא מביאה שחקנים לא בגלל שאין לה כסף, אלא כי היא משלמת בתלוש שכר, כולל כל הרכיבים, ולא מתחת לשולחן. מה אני צריך את זה? אני מאחל לכל שחקן לשחק במועדון מסודר כמו טירת הכרמל. יותר ממה שחושבים, אולי בגלל שיותר מסודר זה יעלה להם ביוקר. כששחקן סוגר 10,000 שקל נטו, הוא רוצה את הכסף. לא מעניין אותו. מצידו תלך לגנוב, הפועל טירת הכרמל לא שם. היא עובדת לפי המגבלות”.

