יום שבת, 20.12.2025 שעה 15:14
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

אלטמן, בוסקילה ומורגן ב-11 של הפועל תל אביב

ברדה פרסם את ההרכב איתו יפתח נגד מכבי בני ריינה ב-15:00: לויזו בימין במקום טוריאל, דאפה ימשיך בחוד, קרייב ופלקאו במרכז הקישור. כל השאר בפנים

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הסיבוב השני בליגת העל כבר החל לו ואפשר לומר שאנחנו מתקרבים למאני טיים, כאשר המחזור ה-15 יוזנק לו היום (שבת, 15:00) כשהפועל תל אביב תארח באצטדיון בלומפילד את מכבי בני ריינה למשחק מסקרן במיוחד בין אליניב ברדה לאדהם האדיה.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחרן פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, זיו מורגן, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לויזוס לויזו, עומרי אלטמן, מור בוסקילה ודניאל דאפה.

הרכב מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, איאד חוטבא, ג’וניור פיוס, מילאדין סטבאנוביץ’, עבדאללה ג’אבר, עילאי אלמקייס, עידן גורן, עמנואל בנדה, אוסו קוובנה וזה טורבו.

אליניב ברדה (שחר גרוס)אליניב ברדה (שחר גרוס)

לא מעט רעש מסביב לאדומים בכל הקשור למשטרה והקהל, כאשר בסופו של דבר בבית המשפט הגבוה לצדק החליטו בצו ביניים שאין על המשטרה לאסור על האוהדים להגיע עם החולצה המדוברת למשחקים, ועל כן האצטדיון ביפו מאוכלס היטב אחרי שבמשחק הקודם נגד הפועל פ”ת המון לא נכנסו.

מבחינה מקצועית, ברדה נאלץ להסתדר ללא הכוכב הגדול סתיו טוריאל, כמו גם עם היעדרויות משמעותיות נוספות כמו יזן נאסר, דורון ליידנר ורועי אלקוקין, וחניכיו ינסו להתאושש מה-2:2 נגד קריית שמונה, משחק בו בוועדת השופטים טעו שהפועל ת”א קופחה פעמיים.

אפשר לומר שהאדומים קיבלו יריבה בהזמנה, כאשר מכבי בני ריינה נראית בדרך הבטוחה לירידת ליגה ולהגיע ללאומית בעונה הבאה. הצפוניים עם ניצחון אחד ותיקו אחד בלבד ב-14 מחזורים, אבל מקור לאופטימיות הוא שהתיקו הזה היה דווקא נגד הפועל ת”א, במחזור השני, עם 2:2 דרמטי במיוחד.

