כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

גם היום: שועה, יונה ומורוזוב נעדרו מהאימון

שלושת שחקנים בית"ר ירושלים עדיין חולים ופספסו את האימון של הקבוצה לקראת המפגש נגד מכבי חיפה, כשמצבם מחר יקבע האם ייכללו בסגל למפגש החשוב

|
ירדן שועה (אורן בן חקון)
ירדן שועה (אורן בן חקון)

ירדן שועה, עדי יונה וגרגורי מורוזוב עדיין לא חזרו להתאמן, לא הגיעו גם הבוקר לאימון של בית״ר ירושלים ולא השתתפו בהכנות של הקבוצה למשחק מול מכבי חיפה ביום שני. 

השלושה חולים ונשארו למנוחה וטיפול בבית של משככי כאבים והורדת חום. רק מחר הצוות המקצועי יידע מי מהשלושה יחזור להתאמן ובהתאם לזה ייקבע הסגל של ברק יצחקי למשחק הכל כך מסקרן וחשוב מול מכבי חיפה. 

בבית״ר מסמנים את המשחק מול מכבי חיפה כעוד מבחן של הקבוצה שרוצה להיצמד לבאר שבע בכל שבוע מחדש. 

בבית וגן אומרים שמכבי חיפה מגיעה למשחק ביום שני כשהיא קבוצה מאומנת יותר ומחוברת יותר על הדשא. החיסורים של יילה בטאיי ועבדולאי סק לא גורמים לאף בבית״ר לחשוב שזה יקל על ההתקפה מול השער של גאורגי ירמקוב.

