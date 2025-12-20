עם החולצה המדוברת: צפו באוהדי הפועל מגיעים

סאגה ארוכה מאוד אמנם לא הגיעה לסיומה, אבל לבינתיים בית המשפט הגבוה לצדק החליט על צו ביניים ובסופו של דבר כרגע מותר לאוהדי הפועל תל אביב להגיע עם החולצה המדוברת למשחקים, ולמשטרה אין אישור לאסור עליהם ללבוש אותה באצטדיונים.

עם הידיעה הזו, הפועל תל אביב תארח היום (שבת, 15:00) במשחק המוקדם את מכבי בני ריינה והרבה עיניים הולכות לעבר היציעים, כדי לראות האם אכן המון קהל יבואו עם החולצות או שהאוהדים האדומים יוותרו על המהלך ויסתפקו ב”ניצחון” בבית המשפט.

"מה שהמשטרה עשתה לא מקובל"

אהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)

אוהד הפועל תל אביב יוצא מאוהל הבידוק (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (חגי מיכאלי)

אוהדת הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

אוהדי הפועל תל אביב עם חולצות המחאה (חגי מיכאלי)

החולצה המדוברת (חגי מיכאלי)

אוהד הפועל תל אביב לובש את החולצה (רדאד ג'בארה)

המשטרה, ואוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל תל אביב עם החולצה המדוברת (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל תל אביב עם החולצות נגד המשטרה (רדאד ג'בארה)

אוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רדאד ג'בארה)

סימון דוידסון. הגיע בלי החולצה (רדאד ג'בארה)

בינתיים, לא מעט אוהדים כבר הגיעו ליפו והמון לובשים את החולצה, כשנראה שהחלטה של בית המשפט והצדק עצמו לא מספיק להם, אלא הם רוצים לבוא לאצטדיון עם החולצה.