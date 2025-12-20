יום שבת, 20.12.2025 שעה 15:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

עם החולצה המדוברת: צפו באוהדי הפועל מגיעים

אחרי שבבג"ץ החליטו עם צו ביניים לאפשר לקהל להגיע עם החולצות, האוהדים האדומים הגיעו לבלומפילד לקראת המשחק נגד רייינה ולא מעט לובשים אותה. צפו

|
אוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (חגי מיכאלי)

סאגה ארוכה מאוד אמנם לא הגיעה לסיומה, אבל לבינתיים בית המשפט הגבוה לצדק החליט על צו ביניים ובסופו של דבר כרגע מותר לאוהדי הפועל תל אביב להגיע עם החולצה המדוברת למשחקים, ולמשטרה אין אישור לאסור עליהם ללבוש אותה באצטדיונים.

עם הידיעה הזו, הפועל תל אביב תארח היום (שבת, 15:00) במשחק המוקדם את מכבי בני ריינה והרבה עיניים הולכות לעבר היציעים, כדי לראות האם אכן המון קהל יבואו עם החולצות או שהאוהדים האדומים יוותרו על המהלך ויסתפקו ב”ניצחון” בבית המשפט.

"מה שהמשטרה עשתה לא מקובל"
אהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד גאהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)
אוהד הפועל תל אביב יוצא מאוהל הבידוק (רדאד גאוהד הפועל תל אביב יוצא מאוהל הבידוק (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב בכניסה למגרש (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (חגי מיכאלי)
אוהדת הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)אוהדת הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל תל אביב עם חולצות המחאה (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל תל אביב עם חולצות המחאה (חגי מיכאלי)
החולצה המדוברת (חגי מיכאלי)החולצה המדוברת (חגי מיכאלי)
אוהד הפועל תל אביב לובש את החולצה (רדאד גאוהד הפועל תל אביב לובש את החולצה (רדאד ג'בארה)
המשטרה, ואוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (רדאד גהמשטרה, ואוהדי הפועל תל אביב עם החולצה (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב עם החולצה המדוברת (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב עם החולצה המדוברת (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב עם החולצות נגד המשטרה (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב עם החולצות נגד המשטרה (רדאד ג'בארה)
אוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רדאד גאוהד הפועל תל אביב עם חולצת המחאה (רדאד ג'בארה)
סימון דוידסון. הגיע בלי החולצה (רדאד גסימון דוידסון. הגיע בלי החולצה (רדאד ג'בארה)

בינתיים, לא מעט אוהדים כבר הגיעו ליפו והמון לובשים את החולצה, כשנראה שהחלטה של בית המשפט והצדק עצמו לא מספיק להם, אלא הם רוצים לבוא לאצטדיון עם החולצה.

