דריכות בב"ש: פוגשים טבריה אחרת מהסיבוב ה-1

אחרי שחיברה שני ניצחונות רצופים עם הניצחון האחרון על מכבי נתניה, הפועל באר שבע רוצה להמשיך את המומנטום במשחק חוץ לא פשוט נגד עירוני טבריה היום (שבת, 19:30). "הכי קל למעוד במשחק כזה. כדי לעבור את טבריה, נצטרך לבוא בדריכות גבוהה כמו נגד מכבי תל אביב ונתניה. טבריה קבוצה אחרת לגמרי מזו שהייתה בסיבוב הראשון", אמרו בבירת הנגב.

כזכור, ב”ש חגגה על טבריה עם 0:7 גדול בסיבוב הראשון. מאמן האדומים, רן קוז'וק, יצטרך להתמודד לראשונה מזה תקופה ארוכה ללא אחד העוגנים שלו, קינגס קאנגווה, שיצא עם נבחרתו, זמביה, לאליפות אפריקה במרוקו ויחסר מאוד. בנוסף לקאנגווה, אור בלוריאן ייעדר בגלל הרחקה, כשקיבל כרטיס אדום לקראת סיום המפגש נגד היהלומים.

שני החיסורים הללו יוצרים שינוי בהרכב החזק איתו רץ קוז'וק מתחילת העונה והוא יצטרך לעמוד בפני האתגר המקצועי, בין היתר גם בחירת המחליפים המתאימים במקום קאנגווה ובלוריאן. לפי התרגולים, קוז'וק נוטה לעלות עם מתן בלטקסה במקום בלוריאן ועם שי אליאס במקום קינגס קנגוואה. כחלופה, תורגל גם מערך של שלושה בלמים הכולל גם את מיגל ויטור.

קוז'וק: "עדיין יש דברים שאנחנו צריכים לתקן"

קוז'וק הדגיש באסיפה האחרונה את החשיבות לפתוח חזק כמו במשחקים האחרונים, תוך כדי שהוא מזכיר להם את הטירוף והגישה יוצאת הדופן שהייתה במשחק בסיבוב הראשון. בבאר שבע יודעים את החשיבות הגדולה של המשחק, אבל לא רוצים להלחיץ את השחקנים יותר מדי.