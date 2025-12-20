יום שבת, 20.12.2025 שעה 12:18
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

דריכות בב"ש: פוגשים טבריה אחרת מהסיבוב ה-1

המוליכה מוכנה לצפוניים ב-19:30: "הכי קל למעוד במשחק כזה". אליאס ובלטקסה צפויים לפתוח ע"ח קאנגווה ובלוריאן, גם מערך של 3 בלמים עם ויטור תורגל

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אחרי שחיברה שני ניצחונות רצופים עם הניצחון האחרון על מכבי נתניה, הפועל באר שבע רוצה להמשיך את המומנטום במשחק חוץ לא פשוט נגד עירוני טבריה היום (שבת, 19:30). "הכי קל למעוד במשחק כזה. כדי לעבור את טבריה, נצטרך לבוא בדריכות גבוהה כמו נגד מכבי תל אביב ונתניה. טבריה קבוצה אחרת לגמרי מזו שהייתה בסיבוב הראשון", אמרו בבירת הנגב. 

כזכור, ב”ש חגגה על טבריה עם 0:7 גדול בסיבוב הראשון. מאמן האדומים, רן קוז'וק, יצטרך להתמודד לראשונה מזה תקופה ארוכה ללא אחד העוגנים שלו, קינגס קאנגווה, שיצא עם נבחרתו, זמביה, לאליפות אפריקה במרוקו ויחסר מאוד. בנוסף לקאנגווה, אור בלוריאן ייעדר בגלל הרחקה, כשקיבל כרטיס אדום לקראת סיום המפגש נגד היהלומים. 

שני החיסורים הללו יוצרים שינוי בהרכב החזק איתו רץ קוז'וק מתחילת העונה והוא יצטרך לעמוד בפני האתגר המקצועי, בין היתר גם בחירת המחליפים המתאימים במקום קאנגווה ובלוריאן. לפי התרגולים, קוז'וק נוטה לעלות עם מתן בלטקסה במקום בלוריאן ועם שי אליאס במקום קינגס קנגוואה. כחלופה, תורגל גם מערך של שלושה בלמים הכולל גם את מיגל ויטור. 

קוז'וק: "עדיין יש דברים שאנחנו צריכים לתקן"

קוז'וק הדגיש באסיפה האחרונה את החשיבות לפתוח חזק כמו במשחקים האחרונים, תוך כדי שהוא מזכיר להם את הטירוף והגישה יוצאת הדופן שהייתה במשחק בסיבוב הראשון. בבאר שבע יודעים את החשיבות הגדולה של המשחק, אבל לא רוצים להלחיץ את השחקנים יותר מדי.

