יום שבת, 20.12.2025 שעה 22:33
יום שבת, 20/12/2025, 21:45אצטדיון אליאנץליגה איטלקית - מחזור 16
רומא
מחצית
1 0
שופט: סימונה סוזה
יובנטוס
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
308-1615רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2311-1716לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2118-1816קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20
מערכת ONE | 20/12/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
פאולו דיבאלה בפעולה (IMAGO)
פאולו דיבאלה בפעולה (IMAGO)

יש לא מעט משחקים גדולים באיטליה, אך אחד הגדולים שבהם מתקיים בשעה זו באליאנץ סטדיום. יובנטוס מארחת את רומא לקרב ענק במסגרת המחזור ה-16, במפגש שנועל את יום המשחקים של יום שבת ויכול להשפיע רבות לאן העונה של שתי הקבוצות הולכת.

שני הצדדים הפסידו לפני שני מחזורים, וחזרו לנצח במחזור האחרון. אצל יובנטוס הייתה מעידה נגד נאפולי ואז ניצחון על בולוניה, ואצל רומא הפסד לקליארי ואז ניצחןן חשוב על קומו. המשמעות? סטטוס קוו בין שתי האימפריות, ומשחק לוהט אחד בטורינו.

רומא עם 30 נקודות, רחוקה שלוש מאינטר שבפסגה וזה אומר שניצחון שלה והיא תשווה את מאזן הנקודות. הגברת הזקנה מנגד עם 26 נקודות ושלוש נקודות שלה בבית אולי יכניסו אותה בחזרה אל המאבק על התואר, ובטח ובטח יחזירו אותה אל המאבק על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה.

בעונה שעברה שני הצדדים נפגשו פעמיים ובשני המקרים לא ראינו הכרעה. באצטדיון הזה ממש זה נגמר עם 0:0, תוצאה שנקווה שלא לראות פעם נוספת, ובסיבוב השני של אשתקד זה נגמר בעיר הבירה ב-1:1, כשמנואל לוקאטלי כבש ראשון ואלדור שומורודוב קבע חלוקת נקודות.

מחצית ראשונה
  • '43
  • החמצה
  • המהלך התחיל אצל קנאן יילדיז שמסר בתור הרחבה לפרנסיסקו קונססאו שביצע מהלך אדיר, אך לא כבש
  • '39
  • החמצה
  • לורנצו פלגריני ניסה להפתיע, אך בעט חלש למרכז השער
מתיאס סולה עם הכדור מול אנדראה קמביאסו (IMAGO)מתיאס סולה מתמודד עם אנדראה קמביאסו (IMAGO)
יאן זיולקובסקי מחלץ את הכדור (IMAGO)יאן זיולקובסקי מחלץ את הכדור (IMAGO)
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • פרנסיסקו קונססאו ראה כרטיס צהוב לאחר שביצע עבירה על ג'יאנלוקה מנצ'יני
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון בהתמודדות נשלף לעבר מתיאס סולה שביצע עבירה על פייר קלולו
לויד קלי ופאולו דיבאלה במאבק על הכדור (IMAGO)לויד קלי ופאולו דיבאלה במאבק על הכדור (IMAGO)
  • '11
  • החמצה
  • פאולו דיבאלה החל מהלך וגם סיים אותו מתוך הרחבה, אך הבעיטה נעצרה על ידי מיקלה די גרגוריו
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה, מנואל לוקאטלי בעט כדור חופשי שעבר את החומה, אך הבעיטה הייתה חלשה ולא סיכנה את מילה סבילאר בין הקורות
  • '1
  • החלטת שופט
  • סימונה סוזה שרק לפתיחת ההתמודדות
