פאולו דיבאלה בפעולה (IMAGO) פאולו דיבאלה בפעולה (IMAGO)

יש לא מעט משחקים גדולים באיטליה, אך אחד הגדולים שבהם מתקיים בשעה זו באליאנץ סטדיום. יובנטוס מארחת את רומא לקרב ענק במסגרת המחזור ה-16, במפגש שנועל את יום המשחקים של יום שבת ויכול להשפיע רבות לאן העונה של שתי הקבוצות הולכת.

שני הצדדים הפסידו לפני שני מחזורים, וחזרו לנצח במחזור האחרון. אצל יובנטוס הייתה מעידה נגד נאפולי ואז ניצחון על בולוניה, ואצל רומא הפסד לקליארי ואז ניצחןן חשוב על קומו. המשמעות? סטטוס קוו בין שתי האימפריות, ומשחק לוהט אחד בטורינו.

רומא עם 30 נקודות, רחוקה שלוש מאינטר שבפסגה וזה אומר שניצחון שלה והיא תשווה את מאזן הנקודות. הגברת הזקנה מנגד עם 26 נקודות ושלוש נקודות שלה בבית אולי יכניסו אותה בחזרה אל המאבק על התואר, ובטח ובטח יחזירו אותה אל המאבק על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה.

בעונה שעברה שני הצדדים נפגשו פעמיים ובשני המקרים לא ראינו הכרעה. באצטדיון הזה ממש זה נגמר עם 0:0, תוצאה שנקווה שלא לראות פעם נוספת, ובסיבוב השני של אשתקד זה נגמר בעיר הבירה ב-1:1, כשמנואל לוקאטלי כבש ראשון ואלדור שומורודוב קבע חלוקת נקודות.