יום שבת, 20.12.2025 שעה 11:14
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

2:5 מרשים לילדים ב' של בני יהודה על מכבי חיפה

הקבוצה של אביב ריין רשמה ניצחון נאה במיוחד על הירוקים בבית, כשאלחנתי כבש רביעייה נהדרת לרשת. המאמן המנצח: "הילדים נתנו את כל כולם על המגרש"

|
ילדים ב' בני יהודה (באדיבות המועדון)
ילדים ב' בני יהודה (באדיבות המועדון)

קבוצת ילדים ב' של בני יהודה ת"א ממשיכה לעשות חיל בליגת מרכז. אתמול (שישי) זכתה הקבוצה בניצחון שביעי העונה, חמישי ברציפות, 2:5 על מכבי חיפה, שהגיע לאחר שני ניצחונות במשחקי חוץ מאתגרים, 1:3 על הפועל פ"ת ו-3:4 במשחק הדרבי מול הפועל ת"א דרום. הפעם הושג ניצחון ביתי גדול על קבוצה שעמדה על מאזן של שישה ניצחונות והפסד אחד.

מעבר ליכולות על המגרש, בני יהודה הביאה למגרש הרבה אופי ומוטיבציה, זאת לאחר שהצליחה במחצית הראשונה לחזור פעמיים מפיגור של שער אחד, בפעם הראשונה היה זה נהוראי אלחנתי שקבע 1:1, ואליו נחזור בהמשך. בפעם השנייה היה זה שער עצמי שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 2:2.

במחצית השנייה בני יהודה נעלה את שערה, הייתה שקטה ויעילה בחלק ההתקפי ובאה על שכרה. נהוראי אלחנתי, זוכרים? לא רק שכבש את שער המהפך, אלחנתי הגדיל לעשות ולכבוש עוד שני שערים, את המשחק סיים עם ארבעה שערים, שסייעו לקבוצתו לזכות בניצחון 2:5 מרשים ועוצמתי.

אביב ריין (פרטי)אביב ריין (פרטי)

אביב ריין, מאמן בני יהודה ת"א, סיכם את המשחק: "הצלחנו לנצח בהמון מאבקים וזה תרם לנו מאוד. שמחתי לראות את השחקנים גם מצליחים לעשות מהלכי כדורגל יפים מידי פעם, בטח מול קבוצה כזאת איכותית. לאחר הניצחונות על הפועל ת"א והפועל פ"ת, באנו למשחק עם אמונה ואני שמח שהילדים נתנו את כל כולם על המגרש. הניצחון הזה מגיע להם ובענק. המטרות להמשך ברורות: להמשיך לפתח שחקנים ברמה האישית והקבוצתית, להכין אותם לשלב הבא במחלקה, לבנות תרבות של עבודה קשה, אחריות ומחויבות, ולצד זה, כמובן להיות תחרותיים ולהתקדם מקצועית. בסופו של דבר, ההצלחה נמדדת לא רק בטבלה, אלא בכמה שחקנים אנחנו מקדמים וכמה כל אחד מהם יוצא טוב יותר, כשחקן וכבן אדם.".

לאביב ריין זו עונה ראשונה בבני יהודה ת"א, זאת לאחר שבשתי העונות הקודמות הוביל את קבוצות הנוער ונערים א' של שמשון פזטל ת"א לזכייה באליפות ולהעפלה לליגת המשנה. אביב ריין מונה בתחילה כמאמן קבוצת נערים ב', לאחר תחילת העונה תפס פיקוד גם על קבוצת ילדים ב', שעושה חיל תחת הדרכתו. ריין משתף בהתמודדות שלו עם האתגר הכפול: "תקופה המשותפת עם ילדים ב’ ונערים ב’ היא מאתגרת, אבל בעיקר מעשירה ומלמדת. לאמן שתי קבוצות במקביל דורש דיוק, תכנון גבוה ויכולת לעבור בין עולמות שונים, מנטלית, רגשית ומקצועית. ילדים ב’ נמצאים בשלב של בניית יסודות, אהבה למשחק והרגלים ראשוניים, בעוד נערים ב’ כבר מתמודדים עם דרישות גבוהות יותר, תחרות, זהות אישית ולחץ של תוצאות. העבודה במקביל דווקא מחדדת לי את פילוסופיית האימון: אותו משחק, אותם ערכים, מותאמים לגיל. הדגש הוא על פיתוח שחקנים חושבים, כאלה שמבינים את המשחק, יודעים לקבל החלטות ולא רק לבצע. זה מחייב אותי כמאמן להיות חד, קשוב ולדעת לנהל תהליכים שונים בו זמנית".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */