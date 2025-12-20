2:5 מרשים לילדים ב' של בני יהודה על מכבי חיפה

קבוצת ילדים ב' של בני יהודה ת"א ממשיכה לעשות חיל בליגת מרכז. אתמול (שישי) זכתה הקבוצה בניצחון שביעי העונה, חמישי ברציפות, 2:5 על מכבי חיפה, שהגיע לאחר שני ניצחונות במשחקי חוץ מאתגרים, 1:3 על הפועל פ"ת ו-3:4 במשחק הדרבי מול הפועל ת"א דרום. הפעם הושג ניצחון ביתי גדול על קבוצה שעמדה על מאזן של שישה ניצחונות והפסד אחד.

מעבר ליכולות על המגרש, בני יהודה הביאה למגרש הרבה אופי ומוטיבציה, זאת לאחר שהצליחה במחצית הראשונה לחזור פעמיים מפיגור של שער אחד, בפעם הראשונה היה זה נהוראי אלחנתי שקבע 1:1, ואליו נחזור בהמשך. בפעם השנייה היה זה שער עצמי שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 2:2.

במחצית השנייה בני יהודה נעלה את שערה, הייתה שקטה ויעילה בחלק ההתקפי ובאה על שכרה. נהוראי אלחנתי, זוכרים? לא רק שכבש את שער המהפך, אלחנתי הגדיל לעשות ולכבוש עוד שני שערים, את המשחק סיים עם ארבעה שערים, שסייעו לקבוצתו לזכות בניצחון 2:5 מרשים ועוצמתי.

אביב ריין (פרטי)

אביב ריין, מאמן בני יהודה ת"א, סיכם את המשחק: "הצלחנו לנצח בהמון מאבקים וזה תרם לנו מאוד. שמחתי לראות את השחקנים גם מצליחים לעשות מהלכי כדורגל יפים מידי פעם, בטח מול קבוצה כזאת איכותית. לאחר הניצחונות על הפועל ת"א והפועל פ"ת, באנו למשחק עם אמונה ואני שמח שהילדים נתנו את כל כולם על המגרש. הניצחון הזה מגיע להם ובענק. המטרות להמשך ברורות: להמשיך לפתח שחקנים ברמה האישית והקבוצתית, להכין אותם לשלב הבא במחלקה, לבנות תרבות של עבודה קשה, אחריות ומחויבות, ולצד זה, כמובן להיות תחרותיים ולהתקדם מקצועית. בסופו של דבר, ההצלחה נמדדת לא רק בטבלה, אלא בכמה שחקנים אנחנו מקדמים וכמה כל אחד מהם יוצא טוב יותר, כשחקן וכבן אדם.".

לאביב ריין זו עונה ראשונה בבני יהודה ת"א, זאת לאחר שבשתי העונות הקודמות הוביל את קבוצות הנוער ונערים א' של שמשון פזטל ת"א לזכייה באליפות ולהעפלה לליגת המשנה. אביב ריין מונה בתחילה כמאמן קבוצת נערים ב', לאחר תחילת העונה תפס פיקוד גם על קבוצת ילדים ב', שעושה חיל תחת הדרכתו. ריין משתף בהתמודדות שלו עם האתגר הכפול: "תקופה המשותפת עם ילדים ב’ ונערים ב’ היא מאתגרת, אבל בעיקר מעשירה ומלמדת. לאמן שתי קבוצות במקביל דורש דיוק, תכנון גבוה ויכולת לעבור בין עולמות שונים, מנטלית, רגשית ומקצועית. ילדים ב’ נמצאים בשלב של בניית יסודות, אהבה למשחק והרגלים ראשוניים, בעוד נערים ב’ כבר מתמודדים עם דרישות גבוהות יותר, תחרות, זהות אישית ולחץ של תוצאות. העבודה במקביל דווקא מחדדת לי את פילוסופיית האימון: אותו משחק, אותם ערכים, מותאמים לגיל. הדגש הוא על פיתוח שחקנים חושבים, כאלה שמבינים את המשחק, יודעים לקבל החלטות ולא רק לבצע. זה מחייב אותי כמאמן להיות חד, קשוב ולדעת לנהל תהליכים שונים בו זמנית".