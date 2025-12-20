יום שבת, 20.12.2025 שעה 21:35

פלוריאן וירץ מוסר (IMAGO)

יש רכש: 1:2 גדול לליברפול על טוטנהאם בחוץ

במשחק פיזי במיוחד, עם חצי שני ער, וירץ בישל בפעם הראשונה לאיסאק, פרימפונג הכין את השער של אקיטיקה וריצ'ארלסון רק צימק. סימונס ורומרו הורחקו

מערכת ONE | 20/12/2025 19:30
יום שבת, 20/12/2025, 19:30אצטדיון טוטנהאםליגה אנגלית - מחזור 17
ליברפול
הסתיים
1 2
שופט: ג'ון ברוקס
טוטנהאם
ליגה אנגלית 25-26
3716-4117מנצ'סטר סיטי1
3610-3016ארסנל2
3317-2516אסטון וילה3
2917-2917צ'לסי4
2925-2817ליברפול5
2717-1917סנדרלנד6
2615-2016קריסטל פאלאס7
2626-3016מנצ'סטר יונייטד8
2423-2517ברייטון9
2419-1816אברטון10
2322-2317ניוקאסל11
2325-2417ברנטפורד12
2223-2617טוטנהאם13
2229-2617בורנמות'14
2026-2316פולהאם15
1825-1716נוטינגהאם פורסט16
1630-2016לידס17
1335-1917ווסטהאם18
1134-1917ברנלי19
237-917וולבס20
הרכבים וציונים
 
 

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה ולהתקרב למאני טיים, וכך גם הליגה האנגלית. המחזור ה-17 בפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון טוטנהאם הוטספר, שם התרנגולים המקומיים מארחים את ליברפול.

שתי הקבוצות די צמודות בטבלה אפשר אולי לומר, אבל מה שבטוח אפשר לומר זה שהן לא במקום שבו הן שאפו להיות בתחילת העונה. האדומים עם 26 נקודות ורחוקים מאוד מהמקום הראשון, מה שלגמרי גם אפשר לומר על טוטנהאם שעם 22 נקודות.

האלופה שמה בצד את משבר מוחמד סלאח וגם ראתה אותו מבשל כשנכנס כחילוף ראשון ב-0:2 על ברייטון, אך עכשיו ארנה סלוט נאלץ להסתדר בלעדיו כשהוא נסע לאליפות אפריקה, ובלעדיו המייטי רדס ינסו לרשום ניצחון שני ברציפות בליגה האנגלית.

מהצד השני של המתרס, שחקניו של תומאס פרנק עם ניצחון אחד בלבד בשבעת המחזורים האחרונים בפרמייר ליג, ובמחזור האחרון היא הובכה בגדול עם 3:0 נגד נוטינגהאם פורסט. כעת, אין כמו ניצחון על אלופת הליגה כדי להחזיר אותך למסלול, וזה מה שינסו לעשות בטוטנהאם.

מחצית שניה
  • '90+8
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לאלקסיס מק אליסטר
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • בושידו על המגרש. צהוב לרודריגו בנטאקור
  • '90+3
  • כרטיס אדום
  • אדום לכריסטיאן רומרו! הארגנטינאי נתן מכה טיפשית לקונאטה והורחק
  • '90
  • חילוף
  • פרימפונג נפצע, פדריקו קייזה החליף אותו
  • '85
  • כרטיס צהוב
  • משחק חם. מיקי ואן דה ואן גם ראה כרטיס צהוב
  • '84
  • כרטיס צהוב
  • דומיניק סובוסלאי קיבל צהוב
  • '83
  • שער
  • שער! טוטנהאם צימקה ל-2:1: בלבלת ברחבה, טעות של ואן דייק וריצ'ארלסון אחד שהיה במקום הנכון ושם את הכדור ברשת
  • '80
  • חילוף
  • עוד חילוף של טוטנהאם. ריצ'ארלסון עלה במקום קולו מואני
  • '77
  • כרטיס צהוב
  • איברהימה קונאטה קיבל כרטיס צהוב
  • '71
  • חילוף
  • לוקס ברגוול פינה את מקומו לווילסון אודובה
  • '71
  • חילוף
  • חילוף כפול של התרנגולים. ז'ואאו פאליניה עלה במקום ארצ'י גריי
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן רומרו ראה את הכרטיס הצהוב אחרי שמחה על השער
  • '66
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:2: פרימפונג העלה כדור שפגע בשחקן הגנה ונחת בראשו של הוגו אקיטיקה. האחרון נגח פנימה
  • '64
  • החמצה
  • קולו מואני דהר קדימה במבצע אישי מרשים, הבעיטה שלו פגעה בשחקן הגנה וירדה למשקוף
  • '60
  • חילוף
  • איסאק נפצע במהלך כיבוש השער ונאלץ לפנות את מקומו לג'רמי פרימפונג
  • '58
  • חילוף
  • חילוף אצל טוטנהאם. מוחמד קודוס יצא, ברנאן ג'ונסון נכנס
אלכסנדר איסאק על הדשא אחרי השער (IMAGO)אלכסנדר איסאק על הדשא אחרי השער (IMAGO)
אלכסנדר איסאק. שער חשוב (IMAGO)אלכסנדר איסאק. שער חשוב (IMAGO)
אלכסנדר איסאק כובש (IMAGO)אלכסנדר איסאק כובש (IMAGO)
  • '56
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:1: סוף סוף מעורבות בשער לווירץ! הגרמני הכניס כדור נהדר לאיסאק, שסיים יפה עם רגל שמאל.
הוגו אקיטיקה עולה לנגוח (IMAGO)הוגו אקיטיקה עולה לנגוח (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון בליברפול. אלכסנדר איסאק עלה במקום קונור בראדלי
מחצית ראשונה
  • '37
  • החמצה
  • כמעט פלוריאן וירץ שבר את הבצורת. הגרמני הסתובב יפה ושלח בעיטה נהדרת לפינה הרחוקה, אך ג'וליאלמו ויקאריו ירד וקלט את הכדור
צ'אבי סימונס מורחק (IMAGO)צ'אבי סימונס מורחק (IMAGO)
  • '33
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום לצ'אבי סימונס! ההולנדי דרך גבוה על ואן דייק, חברו לנבחרת, והשאיר את טוטנהאם בעשרה שחקנים
צ'אבי סימונס נגד אלכסיס מק אליסטר (IMAGO)צ'אבי סימונס נגד אלכסיס מק אליסטר (IMAGO)
  • '27
  • החמצה
  • מצב ראשון גם לטוטנהאם. פדרו פורו העלה כדור מצד ימין, ג'ד ספנס נגח לראשו של רנדל קולו מואני, שמקרוב נגח חלש לידיים של אליסון
  • '13
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לליברפול. כדור חופשי מצא את ראשו של וירג'יל ואן דייק, אך הבלם נגח למרכז השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
צ'אבי סימונס מתחמם (IMAGO)צ'אבי סימונס מתחמם (IMAGO)
וירג'יל ואן דייק בחימום (IMAGO)וירג'יל ואן דייק בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
