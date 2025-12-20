יש רכש: 1:2 גדול לליברפול על טוטנהאם בחוץ

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה ולהתקרב למאני טיים, וכך גם הליגה האנגלית. המחזור ה-17 בפרמייר ליג נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון טוטנהאם הוטספר, שם התרנגולים המקומיים מארחים את ליברפול.
שתי הקבוצות די צמודות בטבלה אפשר אולי לומר, אבל מה שבטוח אפשר לומר זה שהן לא במקום שבו הן שאפו להיות בתחילת העונה. האדומים עם 26 נקודות ורחוקים מאוד מהמקום הראשון, מה שלגמרי גם אפשר לומר על טוטנהאם שעם 22 נקודות.
האלופה שמה בצד את משבר מוחמד סלאח וגם ראתה אותו מבשל כשנכנס כחילוף ראשון ב-0:2 על ברייטון, אך עכשיו ארנה סלוט נאלץ להסתדר בלעדיו כשהוא נסע לאליפות אפריקה, ובלעדיו המייטי רדס ינסו לרשום ניצחון שני ברציפות בליגה האנגלית.
מהצד השני של המתרס, שחקניו של תומאס פרנק עם ניצחון אחד בלבד בשבעת המחזורים האחרונים בפרמייר ליג, ובמחזור האחרון היא הובכה בגדול עם 3:0 נגד נוטינגהאם פורסט. כעת, אין כמו ניצחון על אלופת הליגה כדי להחזיר אותך למסלול, וזה מה שינסו לעשות בטוטנהאם.
מחצית שניה
-
'90+8
- צהוב לאלקסיס מק אליסטר
-
'90+5
- בושידו על המגרש. צהוב לרודריגו בנטאקור
-
'90+3
- אדום לכריסטיאן רומרו! הארגנטינאי נתן מכה טיפשית לקונאטה והורחק
-
'90
- פרימפונג נפצע, פדריקו קייזה החליף אותו
-
'85
- משחק חם. מיקי ואן דה ואן גם ראה כרטיס צהוב
-
'84
- דומיניק סובוסלאי קיבל צהוב
-
'83
- שער! טוטנהאם צימקה ל-2:1: בלבלת ברחבה, טעות של ואן דייק וריצ'ארלסון אחד שהיה במקום הנכון ושם את הכדור ברשת
-
'80
- עוד חילוף של טוטנהאם. ריצ'ארלסון עלה במקום קולו מואני
-
'77
- איברהימה קונאטה קיבל כרטיס צהוב
-
'71
- לוקס ברגוול פינה את מקומו לווילסון אודובה
-
'71
- חילוף כפול של התרנגולים. ז'ואאו פאליניה עלה במקום ארצ'י גריי
-
'66
- כריסטיאן רומרו ראה את הכרטיס הצהוב אחרי שמחה על השער
-
'66
- שער! ליברפול עלתה ל-0:2: פרימפונג העלה כדור שפגע בשחקן הגנה ונחת בראשו של הוגו אקיטיקה. האחרון נגח פנימה
-
'64
- קולו מואני דהר קדימה במבצע אישי מרשים, הבעיטה שלו פגעה בשחקן הגנה וירדה למשקוף
-
'60
- איסאק נפצע במהלך כיבוש השער ונאלץ לפנות את מקומו לג'רמי פרימפונג
-
'58
- חילוף אצל טוטנהאם. מוחמד קודוס יצא, ברנאן ג'ונסון נכנס
-
'56
- שער! ליברפול עלתה ל-0:1: סוף סוף מעורבות בשער לווירץ! הגרמני הכניס כדור נהדר לאיסאק, שסיים יפה עם רגל שמאל.
-
'46
- חילוף ראשון בליברפול. אלכסנדר איסאק עלה במקום קונור בראדלי
מחצית ראשונה
-
'37
- כמעט פלוריאן וירץ שבר את הבצורת. הגרמני הסתובב יפה ושלח בעיטה נהדרת לפינה הרחוקה, אך ג'וליאלמו ויקאריו ירד וקלט את הכדור
-
'33
- כרטיס אדום לצ'אבי סימונס! ההולנדי דרך גבוה על ואן דייק, חברו לנבחרת, והשאיר את טוטנהאם בעשרה שחקנים
-
'27
- מצב ראשון גם לטוטנהאם. פדרו פורו העלה כדור מצד ימין, ג'ד ספנס נגח לראשו של רנדל קולו מואני, שמקרוב נגח חלש לידיים של אליסון
-
'13
- הזדמנות ראשונה לליברפול. כדור חופשי מצא את ראשו של וירג'יל ואן דייק, אך הבלם נגח למרכז השער
-
'1
- השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!