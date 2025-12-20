הפועל ת"א פייבוריטית נגד ריינה לפי ה-Winner

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים בישראל ומסביב לגלובוס גם בכדורסל וגם בכדורגל. במוקד, הפועל ת”א תארח את מכבי בני ריינה (15:00), הפועל ב”ש תתארח אצל טבריה (19:30), ריאל מדריד תארח את סביליה (22:00, חי בערוץ ONE) ובכדורסל הפועל ת”א תתארח אצל הרצליה לקרב צמרת.

הפועל תל אביב בכדורגל פייבוריטית בגדול מול נועלת הטבלה, כאשר היחס לניצחון של אליניב ברדה והשחקנים שלו עומד על פי 1.35. היחס על הפתעה גדולה ושלוש נקודות של הצפוניים עומד על פי 6.80, כאשר היחס על תיקו בבלומפילד עומד על פי 4.50.

אליניב ברדה (עמרי שטיין)

בנוף הגליל, טבריה תארח את באר שבע אחרי שבסיבוב הקודם זה נגמר ב-0:7 לדרומיים, והיחס להפתעה של אלירן חודדה והבחורים שלו עומד על פי 8.50. היחס לניצחון של המוליכה עומד על פי 1.25, והיחס לחלוקת נקודות עומד על פי 5.20.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

נעבור לספרד, שם ריאל עדיפה גם כן לפי המומחים על אף התקופה הפחות טובה, כשהיחס שלה לניצחון בברנבאו על סביליה עומד על פי 1.20. שלוש נקודות של האנדלוסים עומד על פי 9.60, כאשר היחס לתיקו שיפתיע ויערער עוד יותר את מעמדו של צ’אבי אלונסו עומד על פי 6.20.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ולסיום בכדור הכתום, הפועל ת”א תנסה להישאר מושלמת נגד הרצליה הלוהטת. היחס לכך שהאדומים ינצחו בתשע נקודות ומעלה באולם היובל הוא פי 1.80, היחס שהרצליה תנצח בכל תוצאה או תפסיד עד שבע נקודות הפרש הוא פי 1.80, והיחס לניצחון של מוליכת היורוליג בדיוק בשמונה נקודות הוא פי 9.