יום שבת, 20.12.2025 שעה 09:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א פייבוריטית נגד ריינה לפי ה-Winner

המומחים נותנים לאדומים יחס של פי 1.35 לניצחון, כאשר הצפוניים מקבלים פי 6.80 ותיקו בבלומפילד פי 4.50. וגם: ב"ש, ריאל מדריד והפועל ת"א בכדורסל

|
אנדריאן קרייב (חג'אג' רחאל)
אנדריאן קרייב (חג'אג' רחאל)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים בישראל ומסביב לגלובוס גם בכדורסל וגם בכדורגל. במוקד, הפועל ת”א תארח את מכבי בני ריינה (15:00), הפועל ב”ש תתארח אצל טבריה (19:30), ריאל מדריד תארח את סביליה (22:00, חי בערוץ ONE) ובכדורסל הפועל ת”א תתארח אצל הרצליה לקרב צמרת.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

הפועל תל אביב בכדורגל פייבוריטית בגדול מול נועלת הטבלה, כאשר היחס לניצחון של אליניב ברדה והשחקנים שלו עומד על פי 1.35. היחס על הפתעה גדולה ושלוש נקודות של הצפוניים עומד על פי 6.80, כאשר היחס על תיקו בבלומפילד עומד על פי 4.50.

אליניב ברדה (עמרי שטיין)אליניב ברדה (עמרי שטיין)

בנוף הגליל, טבריה תארח את באר שבע אחרי שבסיבוב הקודם זה נגמר ב-0:7 לדרומיים, והיחס להפתעה של אלירן חודדה והבחורים שלו עומד על פי 8.50. היחס לניצחון של המוליכה עומד על פי 1.25, והיחס לחלוקת נקודות עומד על פי 5.20.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

נעבור לספרד, שם ריאל עדיפה גם כן לפי המומחים על אף התקופה הפחות טובה, כשהיחס שלה לניצחון בברנבאו על סביליה עומד על פי 1.20. שלוש נקודות של האנדלוסים עומד על פי 9.60, כאשר היחס לתיקו שיפתיע ויערער עוד יותר את מעמדו של צ’אבי אלונסו עומד על פי 6.20.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

ולסיום בכדור הכתום, הפועל ת”א תנסה להישאר מושלמת נגד הרצליה הלוהטת. היחס לכך שהאדומים ינצחו בתשע נקודות ומעלה באולם היובל הוא פי 1.80, היחס שהרצליה תנצח בכל תוצאה או תפסיד עד שבע נקודות הפרש הוא פי 1.80, והיחס לניצחון של מוליכת היורוליג בדיוק בשמונה נקודות הוא פי 9.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */