הרכבים וציונים



אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO) אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

לא בכל יום שני שחקנים ישראלים נפגשו למשחק בליגה באירופה, אך האירוע הזה קורה כעת. משחק מסקרן מאוד לקהל כאן בישראל מתקיים בשעה זו בליגה ההולנדית במסגרת המחזור ה-17, כאשר ניימיכן של אלי דסה מארחת את אייאקס של אוסקר גלוך.

מעבר לכך ששני ישראלים נפגשים על כר הדשא, יש כאן קרב ישיר על המקום השלישי בטבלה. אייאקס עם 29 נקודות, ניימיכן עם נקודה אחת מתחת ומי שתנצח תסיים את המחזור במקום שמוביל בסיום העונה למוקדמות ליגת האלופות.

אחרי פתיחת עונה נוראית, מועדון הפאר מאמסטרדם התאושש ועם שלושה ניצחונות רצופים במפעל המקומי, רק שבצד השני הוא פוגש קבוצה לוהטת עוד יותר. ניימיכן, בה גם משחק צ’רון שרי שמוכר כאן מאוד לחובבי הענף, עם חמישה ניצחונות ותיקו אחד בששת המשחקים האחרונים שלה בליגה.