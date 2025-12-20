מערכת ONE
כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-17 בלה ליגה נמשך בשעה זו כשריאל מדריד מארחת בסנטיאגו ברנבאו את סביליה, במשחק שנועל את יום המפגשים של יום שבת בספרד.
הכל הולך קשה לבלאנקוס. אמנם הם חזרו לנצח אחרי ההפסדים מול סלטה ויגו ומנצ’סטר סיטי, שניהם בברנבאו, אך גם זה הלך קשה עם 1:2 על אלאבס ו-2:3 על טלאברה מהליגה השלישית בגביע המלך. כעת, צ’אבי אלונסו והשחקנים שלו רוצים לשלוח הצהרת כוונות לפני היציאה לפגרת חג המולד.
ריאל מדריד במקום השני בטבלה עם 39 נקודות, כאשר ברצלונה מוליכה את הליגה עם 43 והלבנים ינסו להלחיץ במעט את הקטלונים ולצמק את הפער לנקודה אחת בלבד, גם אם רק באופן זמני, זאת כאשר האנזי פליק והשחקנים שלו ישחקו בהמשך המחזור רק.
מהצד השני של המתרס, סביליה עם 20 נקודות העונה במקום די טוב באמצע הטבלה, אך רחוק מאוד מאיפה שהתרגלנו לראות אותה בשנים האחרונות. האנדלוסים ניצחו במחזור הקודם ושמו סוף לרצף של שלושה משחקים שלא עשו זאת, וכעת הם רוצים להדהים דווקא בברנבאו כדי לרשום ניצחון שני רצוף.
מחצית ראשונה
-
'18
- ניסיון נוסף לריאל ואמבפה. הפעם, החלוץ ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'16
- ההזדמנות הראשונה של אמבפה במשחק. ארדה גולר חטף כדור, עט קדימה ומסר לכוכב הצרפתי, שניסה לבעוט לפינה הרחוקה, אך פספס את המסגרת
-
'7
- הזדמנות נוספת לסביליה. ההגנה של ריאל שוב טעתה, איסאק רומרו נותר באחד על אחד מול קורטואה, אך החלוץ הקפיץ ופספס את המסגרת
-
'5
- הזדמנות בצד השני. רודריגו שלח עומק נפלא לפראן גרסיה, שנכנס מושלם לרחבה, אך ולחודימוס יצא היטב והדף לקרן
-
'3
- הזדמנות ראשונה לסביליה. הויסן איבד ברשלנות, איסאק רומרו חטף, התקדם עד לרחבה והצליח לבעוט, אך הבלם הצליח לסגור בזמן, גלש ושלח את הכדור לקרן. הרבה מזל לריאל
-
'1
- השופט אלחנדרו רואיז הוציא את ההתמודדות לדרך!