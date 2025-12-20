יום שבת, 20.12.2025 שעה 22:31
יום שבת, 20/12/2025, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 17
סביליה
דקה 31
0 0
שופט: אלחנדרו רואיז
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1820-1717אוססונה12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20
מערכת ONE | 20/12/2025 22:00
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-17 בלה ליגה נמשך בשעה זו כשריאל מדריד מארחת בסנטיאגו ברנבאו את סביליה, במשחק שנועל את יום המפגשים של יום שבת בספרד.

הכל הולך קשה לבלאנקוס. אמנם הם חזרו לנצח אחרי ההפסדים מול סלטה ויגו ומנצ’סטר סיטי, שניהם בברנבאו, אך גם זה הלך קשה עם 1:2 על אלאבס ו-2:3 על טלאברה מהליגה השלישית בגביע המלך. כעת, צ’אבי אלונסו והשחקנים שלו רוצים לשלוח הצהרת כוונות לפני היציאה לפגרת חג המולד.

ריאל מדריד במקום השני בטבלה עם 39 נקודות, כאשר ברצלונה מוליכה את הליגה עם 43 והלבנים ינסו להלחיץ במעט את הקטלונים ולצמק את הפער לנקודה אחת בלבד, גם אם רק באופן זמני, זאת כאשר האנזי פליק והשחקנים שלו ישחקו בהמשך המחזור רק.

מהצד השני של המתרס, סביליה עם 20 נקודות העונה במקום די טוב באמצע הטבלה, אך רחוק מאוד מאיפה שהתרגלנו לראות אותה בשנים האחרונות. האנדלוסים ניצחו במחזור הקודם ושמו סוף לרצף של שלושה משחקים שלא עשו זאת, וכעת הם רוצים להדהים דווקא בברנבאו כדי לרשום ניצחון שני רצוף.

מחצית ראשונה
  • '18
  • החמצה
  • ניסיון נוסף לריאל ואמבפה. הפעם, החלוץ ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '16
  • החמצה
  • ההזדמנות הראשונה של אמבפה במשחק. ארדה גולר חטף כדור, עט קדימה ומסר לכוכב הצרפתי, שניסה לבעוט לפינה הרחוקה, אך פספס את המסגרת
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לסביליה. ההגנה של ריאל שוב טעתה, איסאק רומרו נותר באחד על אחד מול קורטואה, אך החלוץ הקפיץ ופספס את המסגרת
  • '5
  • החמצה
  • הזדמנות בצד השני. רודריגו שלח עומק נפלא לפראן גרסיה, שנכנס מושלם לרחבה, אך ולחודימוס יצא היטב והדף לקרן
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסביליה. הויסן איבד ברשלנות, איסאק רומרו חטף, התקדם עד לרחבה והצליח לבעוט, אך הבלם הצליח לסגור בזמן, גלש ושלח את הכדור לקרן. הרבה מזל לריאל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו רואיז הוציא את ההתמודדות לדרך!
