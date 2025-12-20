הרכבים וציונים



ויניסיוס (IMAGO) ויניסיוס (IMAGO)

כל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה וכך גם הליגה הספרדית, כאשר המחזור ה-17 בלה ליגה נמשך בשעה זו כשריאל מדריד מארחת בסנטיאגו ברנבאו את סביליה, במשחק שנועל את יום המפגשים של יום שבת בספרד.

הכל הולך קשה לבלאנקוס. אמנם הם חזרו לנצח אחרי ההפסדים מול סלטה ויגו ומנצ’סטר סיטי, שניהם בברנבאו, אך גם זה הלך קשה עם 1:2 על אלאבס ו-2:3 על טלאברה מהליגה השלישית בגביע המלך. כעת, צ’אבי אלונסו והשחקנים שלו רוצים לשלוח הצהרת כוונות לפני היציאה לפגרת חג המולד.

ריאל מדריד במקום השני בטבלה עם 39 נקודות, כאשר ברצלונה מוליכה את הליגה עם 43 והלבנים ינסו להלחיץ במעט את הקטלונים ולצמק את הפער לנקודה אחת בלבד, גם אם רק באופן זמני, זאת כאשר האנזי פליק והשחקנים שלו ישחקו בהמשך המחזור רק.

מהצד השני של המתרס, סביליה עם 20 נקודות העונה במקום די טוב באמצע הטבלה, אך רחוק מאוד מאיפה שהתרגלנו לראות אותה בשנים האחרונות. האנדלוסים ניצחו במחזור הקודם ושמו סוף לרצף של שלושה משחקים שלא עשו זאת, וכעת הם רוצים להדהים דווקא בברנבאו כדי לרשום ניצחון שני רצוף.