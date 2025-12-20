באסטוני או גבארדיול: ברצלונה רוצה "בלם טופ"

ברצלונה ממשיכה לעבוד על תוכניותיה לקראת חלון ההעברות של העונה הבאה. עדיין מוקדם מאוד לסגור החתמות, אך ברור שכמה מהצרכים של הקבוצה כבר מתחילים להתבהר. אחד מהם, לאור מצב הסגל הנוכחי, הוא חיזוק מרכז ההגנה. בהקשר הזה בולטים שני מקרים: רונאלד אראוחו, בן 26, ואנדראס כריסטנסן, בן 29.

אראוחו נאלץ לעצור את הקריירה המקצועית שלו כדי להתמודד עם בעיות בריאות נפשית. חוזהו של כריסטנסן מסתיים ב-30 ביוני 2026, ובהתחשב במבנה השכר הנוכחי שלו, המועדון לא מתכוון לחדש אותו. לכן, בהנהלה בוחנים את השוק, מתוך הבנה שאידאלית יש לאתר לפחות יעד חזק אחד לעמדת הבלם. לפי ‘מונדו דפורטיבו’, הבלמים שמוצאים חן במיוחד ושיכולים לפתור לברצלונה את הבעיה ל-4 או ל-5 שנים הם יושקו גבארדיול, בן 23, ממנצ'סטר סיטי, ואלסנדרו באסטוני, בן 26, מאינטר.

נכון שמדובר בשחקנים יקרי ערך, וברצלונה אינה נמצאת כיום אפילו תחת כלל ה-1:1 של הפייר פליי הכלכלי. עם זאת, בתרחיש שבו המועדון חוזר למצב שבו הוא יכול לרשום שחקנים ללא מגבלות, תרחיש שאמור להיות הנורמה בקיץ הקרוב עבור מועדון גדול כמו ברצלונה, גבארדיול ובאסטוני יהפכו ליעדים ברורים. במועדון מקווים להגיע לקיץ, כפי שמסבירים שוב ושוב, לאחר עמידה מלאה בדרישות הפייר פליי של השכר.

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

שני השחקנים שהוזכרו מתאימים לפרופיל: בלם שמאלי שיכול לשחק גם כמגן, בעל יכולת טובה בהנעת כדור, ניסיון ברמות הגבוהות אך מבלי להיות מבוגר מדי, היכרות עם תחרויות עלית, רצון לעשות את הקפיצה למועדון גדול כמו ברצלונה, וחוזה שמאפשר לקטלונים להקשיב להצעות אם אלו יהיו מתאימות. במקרה של גבארדיול ובאסטוני, לשניהם חוזים עד 2028, מה שאומר שהמועדונים שלהם יידרשו להחליט ב-2026 אם לחדש את החוזים או, במקרה של סירוב, האם מכירה היא האופציה הטובה ביותר.

גבארדיול הוא הבלם שמתאים בצורה הטובה ביותר למה שברצלונה מחפשת, אם כי במנצ'סטר סיטי מתקשים למכור שחקני הרכב. עזיבתו האפשרית של פפ גווארדיולה את סיטי בקיץ הקרוב עשויה לפעול לטובת ברצלונה, שכן היא תפתח פרק חדש אצל הסיטיזנס. סיטי החתימה אותו ב-2022 תמורת 90 מיליון אירו, ושוויו הנוכחי מוערך בכ-70 מיליון אירו לפי Transfermarkt. שוויו של באסטוני מוערך ב-80 מיליון אירו.

יושקו גבארדיול (IMAGO)

ברצלונה עוקבת מקרוב אחר שוק הבלמים. ניקו שלוטרבק מדורטמונד ופאו טורס מאסטון וילה, למשל, מוערכים מאוד, אך אין תמיכה מספקת כדי לבצע מהלך מלא עבורם. למועדון יש גם מידע על שחקנים שחוזיהם עומדים להסתיים, כמו מארק גואהי מקריסטל פאלאס ואיברהימה קונאטה מליברפול, אך הם אינם נחשבים לשדרוג על פני אריק גארסיה. כל זאת מבלי לשכוח שג'רארד מרטין מציג רמה גבוהה ויכול להתבסס כשחקן הרכב קבוע. אך לאור חוסר הוודאות סביב השאלה אם זה אכן יקרה, המועדון חייב להיות מוכן.